'Çürümüş düzenlerini CHP'li belediyelere ödetemezler'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "AK Parti’nin çürümüş düzeninin CHP'li belediyelere ödetilmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması kararının müfettişlerin soruşturmasına istinaden alınmadığını ileri sürdü.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik açıkça bir operasyonun yapılacağını geçtiğimiz günlerde dile getirmiş, İçişleri Bakanı her zaman olduğu gibi aldığı bu emrin gereğini yapmıştır" görüşünü savunan Torun, İlgezdi'nin avukatlarının yaptığı açıklamayla söz konusu kararın keyfi ve siyasi olduğunu belgeleriyle ortaya koyduğunu öne sürdü.

AK Parti'nin belediyecilik anlayışının iflas ettiğini iddia eden Torun, "Ataşehir Belediye Başkanımızı hedefleyen bu hukuksuzluğun gerisindeki gerçeği, bizler gibi halkımızın da farkında olduğunu biliyoruz. AK Parti'nin çürümüş düzeninin CHP'li belediyelere ödetilmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.