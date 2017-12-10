  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 12 °C

'Çürümüş düzenlerini CHP'li belediyelere ödetemezler'

»
'Çürümüş düzenlerini CHP'li belediyelere ödetemezler'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "AK Parti’nin çürümüş düzeninin CHP'li belediyelere ödetilmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması kararının müfettişlerin soruşturmasına istinaden alınmadığını ileri sürdü.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik açıkça bir operasyonun yapılacağını geçtiğimiz günlerde dile getirmiş, İçişleri Bakanı her zaman olduğu gibi aldığı bu emrin gereğini yapmıştır" görüşünü savunan Torun, İlgezdi'nin avukatlarının yaptığı açıklamayla söz konusu kararın keyfi ve siyasi olduğunu belgeleriyle ortaya koyduğunu öne sürdü.

AK Parti'nin belediyecilik anlayışının iflas ettiğini iddia eden Torun, "Ataşehir Belediye Başkanımızı hedefleyen bu hukuksuzluğun gerisindeki gerçeği, bizler gibi halkımızın da farkında olduğunu biliyoruz. AK Parti'nin çürümüş düzeninin CHP'li belediyelere ödetilmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli: 'C ittifakı' mümkündür10 Aralık 2017 Pazar 18:37
  • CHP Merzifon'da Koparan dönemi10 Aralık 2017 Pazar 18:04
  • Boyabat'ta Sezer'le devam10 Aralık 2017 Pazar 18:03
  • Kudüs'te gerekeni Türkiye yapacaktır10 Aralık 2017 Pazar 18:00
  • CHP'li belediyelere saldırmak sizi kurtarmaz10 Aralık 2017 Pazar 17:55
  • Kudüs'te insan hakları ihlali yaşanıyor10 Aralık 2017 Pazar 17:51
  • İYİ Parti İlkadım'da Kurucu Başkan 'Ayan'10 Aralık 2017 Pazar 17:44
  • 2019'da daha cesur olmalıyız10 Aralık 2017 Pazar 17:41
  • İhraç edildim ama halen ülkücüyüm09 Aralık 2017 Cumartesi 23:02
  • Akcagöz'den İlgezdi tepkisi09 Aralık 2017 Cumartesi 22:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti