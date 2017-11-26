  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

D-100 Karayolu İncirli Mevkiinde 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi. Kazanın, Makas Atarak İlerleyen Bir Motosikletlinin Sebep Olduğu İddia Edilirken Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Ka

» »
D-100 Karayolu İncirli Mevkiinde 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi. Kazanın, Makas Atarak İlerleyen Bir Motosikletlinin Sebep Olduğu İddia Edilirken Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Ka
IHAAW210021-ASA/26-11-2017 - D-100 karayolu İncirli mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

IHAAW210021-ASA/26-11-2017 - D-100 karayolu İncirli mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın, makas atarak ilerleyen bir motosikletlinin sebep olduğu iddia edilirken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu. 26.11.2017 21:00:21 TSI NNNN

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ’da Trafik Kazası: 3 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 19:23
  • Zeytin Ağacından Kayalıklara Düşen Vatandaş 4 Saatte Kurtarıldı26 Kasım 2017 Pazar 19:18
  • Elazığ’da Öğrenci Evi Yandı26 Kasım 2017 Pazar 18:53
  • Biga’da Trafik Kazası: 1 Ölü26 Kasım 2017 Pazar 18:03
  • Oxford Caddesinin Şüphelileri Serbest Bırakıldı26 Kasım 2017 Pazar 17:53
  • Muhammed Bebeğin Öldüğü Asansör Faciası Kamerada26 Kasım 2017 Pazar 17:53
  • İspanya’da Gece Kulübünde Zemin Çöktü: 22 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 17:33
  • Silahlı Saldırıya 2 Tutuklama26 Kasım 2017 Pazar 17:33
  • Cezaevinde Fenalaşan Suriyeli Tutuklu Hastaneye Kaldırılırken Hayatını Kaybetti26 Kasım 2017 Pazar 17:28
  • Bka Yeni Bir Terör Departmanı Oluşturuyor26 Kasım 2017 Pazar 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti