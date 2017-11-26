D-100 Karayolu İncirli Mevkiinde 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi. Kazanın, Makas Atarak İlerleyen Bir Motosikletlinin Sebep Olduğu İddia Edilirken Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Ka