IHAAW210021-ASA/26-11-2017 - D-100 karayolu İncirli mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın, makas atarak ilerleyen bir motosikletlinin sebep olduğu iddia edilirken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu. 26.11.2017 21:00:21 TSI NNNN
- BIST 104.539
- Altın 163,884
- Dolar 3,9376
- Euro 4,6999
- Samsun 7 °C
- İstanbul 16 °C
- Ankara 3 °C
- İzmir 12 °C
- Ordu 9 °C
- Sinop 11 °C
- Giresun 13 °C
- Amasya 4 °C
- Rize 10 °C
- Trabzon 10 °C
- Bakırköy D-100 Karayolunda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
- Adana’da Su Borusu Patladı, Otomobil Yolda Oluşan Dev Çukura Düştü
- Fenerbahçeli Soldado’nun Fedakarlığı
- Başkan Babar’dan Alparslan Türkeş’in Doğumunun 100. Yılı Açıklaması
- Efsane Yüzücü Nejat Nakkaş Hayatını Kaybetti
- Türkiye - İran Uluslararası Muaythai Galası Düzenlendi
- Mahmut Ömer: "Kemeri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Taktim Edeceğim"
- Atatürk Havalimanı’nda Şüpheli Paket Alarmı
- Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu)
- Chp Selendi İlçe Başkanlığına Fikri Kaygısız Seçildi
- Chp’li Özel’den Seçim Yorumu
- Krize giren genç kaçtı, polis kovaladı
- Ak Parti Selendi Teşkilatında Şeref Kaçar Dönemi Başladı
- D-100 Karayolu İncirli Mevkiinde 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi. Kazanın, Makas Atarak İlerleyen Bir Motosikletlinin Sebep Olduğu İddia Edilirken Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Ka
- Ayrılmak İsteyen Eşine Silahla Saldırdı, 2.5 Yaşındaki Kızını Vurdu
D-100 Karayolu İncirli Mevkiinde 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi. Kazanın, Makas Atarak İlerleyen Bir Motosikletlinin Sebep Olduğu İddia Edilirken Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Ka
IHAAW210021-ASA/26-11-2017 - D-100 karayolu İncirli mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakırköy D-100 Karayolunda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı100 Karayolu Avcılar istikameti İncirli mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Adana’da Su Borusu Patladı, Otomobil Yolda Oluşan Dev Çukura DüştüAdana'da içme suyu şebekesinin borusu patlaması üzerine yolda dev çukur oluştu.
Atatürk Havalimanı’nda Şüpheli Paket Alarmıİstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gelişte bulunan sahipsiz şüpheli bir valiz polisi alarma geçirdi.
D-100 Karayolu İncirli Mevkiinde 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi. Kazanın, Makas Atarak İlerleyen Bir Motosikletlinin Sebep Olduğu İddia Edilirken Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. KaIHAAW210021-ASA/26-11-2017 - D-100 karayolu İncirli mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Ayrılmak İsteyen Eşine Silahla Saldırdı, 2.5 Yaşındaki Kızını VurduSamsun'da kendisinden ayrı yaşayan eşine silahlı saldırı düzenleyen koca, eşinin yanındaki 2.5 yaşındaki kızını vurdu.
- Başkan Babar’dan Alparslan Türkeş’in Doğumunun 100. Yılı Açıklaması
- Chp Selendi İlçe Başkanlığına Fikri Kaygısız Seçildi
- Ak Parti Selendi Teşkilatında Şeref Kaçar Dönemi Başladı
- Ayrılmak İsteyen Eşine Silahla Saldırdı, 2.5 Yaşındaki Kızını Vurdu
- Ak Parti Ayvalık İlçe Kongresi’nde Başkanlığa Hasan Kıtay Seçildi
- Ak Parti Burdur İl Başkanı İstifa Etti
- Başkan Kalkan’a Oskar Ödülü
- Vali Sonel, Sirkte Çocukların Neşesine Ortak Oldu
- Çavuşoğlu Ana Muhalefeti Eleştirdi
- Silahlı Saldırıya 2 Tutuklama
- Cezaevinde Fenalaşan Suriyeli Tutuklu Hastaneye Kaldırılırken Hayatını Kaybetti
- Almanya’da Kütahyalılar Gecesi
- Kaymakam Çiftçi Tarihi Oğuz Camisini İnceledi
- Kız Arkadaşına Laf Atana Benzettiği Polise Saldırdı
- Tuzla Belediyesi 2. Halk Oylamasını İçmeler Mahallesi’nde Gerçekleştirdi
- Silahlı Saldırgan Yakalandı
- Başbakan Yardımcısı Işık: “Yüzde 50 Artı 1 Kolay Ulaşılacak Bir Rakam Değil”
- Ak Parti İl Başkanı 80 Kiloluk Balık Tuttu
- Malatya Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü Coşkusu
- Başkan Cömertoğlu’ndan İspendere İçmelerinde
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.