  • BIST 102.342
  • Altın 163,602
  • Dolar 3,9627
  • Euro 4,6996
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 13 °C

D.g. Sivasspor - Bucaspor Maçının Ardından

» »
D.g. Sivasspor - Bucaspor Maçının Ardından
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Bucaspor maçının ardından, "Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu kupadan geçiyor" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Bucaspor maçının ardından, "Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu kupadan geçiyor" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Bucaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası müsabakayı değerlendiren Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kupa tabii ki hedef. Herkesin ortak görüşü en kısa yoldan Avrupa'ya gitmek. Takımda şans bulamayan oyuncular, sakatlıktan çıkan oyuncular, bir şeyleri daha çok geliştirdi mi diye şans verdiğiniz genç oyunculara şans verme durumundasınız. Çünkü diğer oyuncuların üzerinde uzun süreli bir baskı var. Oynadıkları çok seri maçlar var. Hem bu anlamda hem de diğer arkadaşların değerlerini görme anlamında çok önemli bu maçlar" ifadelerini kullandı.

"Rakibi küçümsemek futbolda yoktur"

Takımın maçtaki performansından memnun olmadığını aktaran Aybaba, "Ama maalesef biz takım halinde bugün bu işi başaramadık. Bu kadar rahatlık, bu kadar rakibi küçümsemek, biliyorsunuz futbolda yoktur. Bizim için sevindirici tek tarafı var, galip geldik. İkinci maçı daha çok ciddiye almamız gerektiğini öğrendik. Bu durumdan oynayan arkadaşlar da bir şeyler çıkaracak. Biz de bazı tedbirler alacağız" şeklinde konuştu.

Bucaspor cephesi

Bucaspor Teknik Direktörü Mehmet Bulut ise, "Buraya gelirken düşüncemiz iyi futbol oynamaktı. Oyunu çirkinleştirmeden oyuna katkıda bulunmaktı. Sivasspor da biz de futbol oynamayı düşündük. Dostça, centilmence bir müsabaka oldu. Tribünde ve televizyonda bizi izleyenlere iyi bir müsabaka izlettirdiğimizi düşünüyorum. Bugün takımımız iyi mücadele etti. Pozisyonlarda ürettik. Maçı kazanabilirdik. Son dakika yediğimiz penaltı golüyle kaybettik. İşin sevindirici yönü dostça, centilmence ve tempolu bir müsabaka oldu. İnşallah rövanş maçı da böyle olacaktır. Oyuncularımı da Sivasspor'u da kutluyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsunsporlu Futbolcuların Bowling Keyfi29 Kasım 2017 Çarşamba 17:13
  • Ziraat Türkiye Kupası: D.g. Sivasspor: 2 - Bucaspor: 129 Kasım 2017 Çarşamba 17:08
  • Terim: "Galatasaray’la Bir Görüşmem Olursa Sizlerle Paylaşırım"29 Kasım 2017 Çarşamba 16:53
  • Okan Buruk: "Lige Başladığımız Hızın Altına Düştük"29 Kasım 2017 Çarşamba 16:38
  • Sivasspor’dan Trabzonspor Kalecisi Onur’a Tepki29 Kasım 2017 Çarşamba 16:28
  • Aziz Yıldırım’dan Gazetecilere Manalı Pas29 Kasım 2017 Çarşamba 16:28
  • Üni Spor Fest’te 700 Öğrenci Sporla Buluşuyor29 Kasım 2017 Çarşamba 16:23
  • Belediye Başkanı Polat’tan Yeşilyurt Belediyespor Değerlendirmesi29 Kasım 2017 Çarşamba 16:08
  • Kemal Özdeş: “Takımı Korumak Adına Rotasyon Yaptık”29 Kasım 2017 Çarşamba 16:08
  • Kadın Futbolcular, Şiddeti Önlemek İçin Sahaya Çıktı29 Kasım 2017 Çarşamba 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti