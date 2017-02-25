Da Vinci Derneği’nden Tiyatro Kursu

Diyarbakır'da bulunan Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği, kentte tiyatroya ilgisi bulunan vatandaşlar için kurs açmaya hazırlanıyor.

Diyarbakır'da bulunan Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği, kentte tiyatroya ilgisi bulunan vatandaşlar için kurs açmaya hazırlanıyor.

Daha çok dezavantajlı bireylere yönelik çalışmalar yürüten Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği, tiyatro meraklısı vatandaşlar için kurs açmaya hazırlanıyor. İlk etapta 14 kişi ile açılması planlanan kursun ardından başarılı öğrenciler sertifika almaya hak kazanacak. Kursun sonunda öğrenciler, sergileyecekleri oyunla eğitimlerini tamamlayacak. Açılması planlanan kursla ilgili bilgi veren Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği Başkanı Mehmet Tekin, kentte tiyatro meraklısı gençlerin olduğunu belirterek, merakı pratiğe dökmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Tekin, "Tiyatro kursu açma planımız var. Bu noktada çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde kayıt almaya başlayacağız. Kursun sonunda öğrencilerimize sertifika vereceğiz. Öğrenciler burada öğrendiklerini sergileyecekleri oyunla gösterme fırsatı da bulacak" dedi.