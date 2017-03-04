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Dadaş Mucitten ‘Isıtıcı Filtre’ Projesi

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Dadaş Mucitten ‘Isıtıcı Filtre’ Projesi
"Dadaş Mucit" olarak bilinen Erzurumlu elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, dizel araçların donmaması için "Isıtıcı Filtre" geliştirdi.

"Dadaş Mucit" olarak bilinen Erzurumlu elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, dizel araçların donmaması için "Isıtıcı Filtre" geliştirdi.

Emekli elektrik teknisyeni "Dadaş Mucit" Ebubekir Taşbaşı, 36. projesi olan "Isıtıcı Filtre'yi tanıttı. Şimdiye kadar birçok icatta bulunan Taşbaşı, yeni icadının kışın ağır geçtiği bölgelerde dizel araçların donmaması için geliştirdiğini söyledi. Taşbaşı ısıtıcı filtrenin araçlara kolay şekilde takılabileceğini belirterek, "Doğu'da hava şartları sıkı geçtiği için dizel araçların filtrelerinde sıkıntı yaşanıyor. Filtre içerisinde donan yakıt aracın özellikle sabahları çalışmamasına neden oluyor. Bundan dolayı bende filtreleri ısıtıcılı olarak geliştirdim. Bu cihazı kullanan sürücüler artık sabahları araçlarını bir kontakta çalıştırabilecek" diye konuştu.

Dadaş Mucitten ‘Isıtıcı Filtre’ Projesi

Dadaş Mucitten ‘Isıtıcı Filtre’ Projesi

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