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Dadaş, Yoğun Kar Yağışı Altında Antrenman Yaptı

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Dadaş, Yoğun Kar Yağışı Altında Antrenman Yaptı
PTT 1. Lig'de Cumartesi günü kendi evine konuk edeceği Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde Kazım Karabekir...

PTT 1. Lig'de Cumartesi günü kendi evine konuk edeceği Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde Kazım Karabekir Stadyumunda yoğun kar yağışı altında sürdüren mavi-beyazlıların hırslı antrenmanı 2,5 saat sürdü. Manisaspor maçının ardından Cumartesi günü Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hazırlıklar aralıksız sürüyor. Güne düz koşu, dar alanda pas çalışması ve minyatür çift kale maç yaparak yoğun kar yağışı altında antrenmanı tamamlayan oyuncuların hırslı ve azimli çalışması Teknik Direktör Altıparmak tarafından alkışlandı.

Adanademirspor maçından mutlak üç puan için sahaya çıkacaklarını ifade eden Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Cumartesi günü kendi evimizde ikince kez oynayacağımız Adana Demirspor maçını kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Futbolcularıma güveniyorum. İnşallah taraftarlarımızın desteği ile üç puan alarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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