Daeş Üyesi Oldukları İddiasıyla 3 Kişi Göz Altına Alındı

Balıkesir'de DAEŞ Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 3 kişi göz altına alındı.

Balıkesir'de DAEŞ Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 3 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, DAEŞ Terör Örgütü üyesi oldukları düşünülen kişiler hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile operasyon yapıldı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 kişi yakalanırken; Edremit'te ikamet eden, ancak Balıkesir merkezde yakalanan bir kişiyle birlikte 3 kişi göz altına alındı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda iki cep telefonu ve sim kartlara el konuldu. Başka suç unsuruna rastlanmazken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.