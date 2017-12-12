  • BIST 109.050
  • Altın 153,056
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Daeş Üyesi Oldukları İddiasıyla 3 Kişi Göz Altına Alındı

» »
Daeş Üyesi Oldukları İddiasıyla 3 Kişi Göz Altına Alındı
Balıkesir'de DAEŞ Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 3 kişi göz altına alındı.

Balıkesir'de DAEŞ Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 3 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, DAEŞ Terör Örgütü üyesi oldukları düşünülen kişiler hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile operasyon yapıldı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 kişi yakalanırken; Edremit'te ikamet eden, ancak Balıkesir merkezde yakalanan bir kişiyle birlikte 3 kişi göz altına alındı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda iki cep telefonu ve sim kartlara el konuldu. Başka suç unsuruna rastlanmazken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep’teki Kazada Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi12 Aralık 2017 Salı 18:03
  • Daeş Üyesi Oldukları İddiasıyla 3 Kişi Göz Altına Alındı12 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Misafirliğe Gittiği Evde Ölü Bulundu12 Aralık 2017 Salı 17:48
  • Bunalıma Giren Şahıs İntihar Etti12 Aralık 2017 Salı 17:43
  • Tünel İnşaatında Yangın12 Aralık 2017 Salı 17:43
  • Ortaca Polsi İşyeri Hırsızını Kaçamadan Yakaladı12 Aralık 2017 Salı 17:38
  • Adana’da Yemeklik Yağ Deposundaki Yangın Söndürüldü12 Aralık 2017 Salı 17:33
  • İzmir’de Kafede Korkutan Yangın12 Aralık 2017 Salı 17:33
  • Koza-ipek Holding Davasının Üçüncü Celsesi Görüldü12 Aralık 2017 Salı 17:23
  • Akçakoca’da Trafik Kazası: 1 Yaralı12 Aralık 2017 Salı 17:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti