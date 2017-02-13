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Dağ Karakolunda Güvenlik Koordinasyon Toplantısı

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Dağ Karakolunda Güvenlik Koordinasyon Toplantısı
Diyarbakır'da güvenlik koordinasyon toplantısı ilk defa dağ başındaki bir karakolda yapıldı.

Diyarbakır'da güvenlik koordinasyon toplantısı ilk defa dağ başındaki bir karakolda yapıldı.

Diyarbakır'da Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında her hafta pazartesi günü gerçekleştirilen güvenlik koordinasyon toplantısı, bu hafta Lice İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Üçdamlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda yapıldı. Toplantıya, Vali Aksoy'un yanı sıra 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan katıldı.

Aksoy ve beraberindeki heyeti, Üçdamlar Jandarma Karakol Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Ahmet Bahadır Özgerçel ve karakolda görevli askerler karşıladı. Karakolda vatani görevini yapan askerlerle sohbet eden Vali Aksoy, karakol ve sorumluluk bölgesi hakkında komutan vekilinden bilgi aldı. Karakol denetleme defterinin imzalanmasının ardından toplantı salonuna geçildi. Toplantıda, Diyarbakır'da alınacak tedbirler ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantının ardından Vali Aksoy ve beraberindekiler, Üçdamlar Karakol Komutanlığında görevli askerlerle öğle yemeği yedi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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