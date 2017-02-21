  • BIST 88.947
  • Altın 143,136
  • Dolar 3,6150
  • Euro 3,8118
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Dağ Keçisi Vuran Avcılara 28 Bin Tl Para Cezası Kesildi

» »
Dağ Keçisi Vuran Avcılara 28 Bin Tl Para Cezası Kesildi
Malatya Doğanyol'da nesli tükenmekte olan dağ keçisini vuran avcılar suçüstü yakalandı.

Malatya Doğanyol'da nesli tükenmekte olan dağ keçisini vuran avcılar suçüstü yakalandı. Avlanması yasak olan dağ keçisini vuran 2 avcıya 28 bin TL para cezası kesildi.

Bazı hayvan türlerinin avlanmasına yasak koyan Yaban Hayatı ve Yaşam Alanlarını Koruma Kanununa muhalefetten 2 avcıya toplamda 28 bin TL para cezası kesildi.

Ceza en yüksek sınırdan kesildi

Avcılara bugüne kadarki en yüksek sınırdan ceza kesilirken, 28 bin TL'nin belirlenen zamanda ödenmemesi halinde hapis cezası uygulanacağı belirtildi. 2 avcı Doğanyol Konurtay Mahallesi'ne yakın bir dağda dağ keçisi vurdu. Avcıların korucalar tarafından fark edilmesiyle Jandarma ekipleri harekete geçti ve avcıları suçüstü yakaladı. Dağ keçisi metrelerce yükseklikteki dağdan indirildi. Avlanması yasak olan keçi, jandarma ve Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak doğaya zarar vermeyecek şekilde imha edildi.

Suçüstü yakalanan avcılara da kişi başı 14 bin TL olmak üzere toplam 28 bin TL para cezası kesildi. Avcıların tüfeklerine de el konuldu.

Dağ Keçisi Vuran Avcılara 28 Bin Tl Para Cezası Kesildi

Dağ Keçisi Vuran Avcılara 28 Bin Tl Para Cezası Kesildi

Dağ Keçisi Vuran Avcılara 28 Bin Tl Para Cezası Kesildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşkılıç-türkyurdu Arası Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi21 Şubat 2017 Salı 11:33
  • Ambarlı Limanı’nda Kokain Operasyonu21 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı21 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Palet Fabrikasındaki Yangın Korkuttu21 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Bozüyük’te Bıçakla Yaralama21 Şubat 2017 Salı 11:18
  • 11 Eski Öğretmen Gözaltına Alındı21 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Denizli’de Fetö’nün ’Abla’ Yapılanmasına 8 Tutuklama21 Şubat 2017 Salı 11:18
  • İran Uyruklu Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı21 Şubat 2017 Salı 11:03
  • "Islak İmzada Kumpas" Davası Başladı21 Şubat 2017 Salı 11:03
  • Darbeci Taner Berber’in İfadesi Tamamlandı21 Şubat 2017 Salı 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti