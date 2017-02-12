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Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar’dan Çığ Uyarısı

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Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar’dan Çığ Uyarısı
Türkiye Dağcılık Federasyonunun organizasyonuyla "Dağ Kayağı Dünya Kupası" yarışmasına ev sahipliği yapacak olan Erzincan'da bulunan Türkiye Dağcılık...

Türkiye Dağcılık Federasyonunun organizasyonuyla "Dağ Kayağı Dünya Kupası" yarışmasına ev sahipliği yapacak olan Erzincan'da bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ensar Başar, tüm kayakseverler ve şampiyonada yarışan sporcular için çığ uyarısında bulundu.

Kış mevsimi dolayısıyla tüm kayakseverlerin ve kayak sporcularının kayak yapmak üzere akın ettikleri kayak merkezlerinde yaşanabilecek olası bir çığa karşı uyarılarda bulunan Başar yaptığı açıklamada, çığın Karadeniz bölgesindeki dağlarda risk altında olan bir durum olduğuna dikkat çekerek, çığ parkurlarının bilinmesi gerektiğine değindi.

Başkan Başar açıklamasının devamında, "Mevsime bağlı olarak, çığ riskleri bulunmakta. Özellikle çığ alanlarına girilmemesi, çığ parkurlarının belirlenmesi çok önemli. Yoğun karların yağdığı durumlarda eğimli bölgelerde bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Sportif ve diğer aktivitelerde bu bölgelerden uzak durulması gerekiyor. Uzman kişiler tarafından çığ testleri yapılması gerekiyor. Doğa sporları ile uğraşan kişilerin eğitim alması gerekir. Eğitim alınmadan bu gibi bölgelere girilmesi büyük risk teşkil ediyor. Bu yüzden çığdan korunmak için ilk olarak bölgenin çığ haritalarının bilinmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar’dan Çığ Uyarısı

Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar’dan Çığ Uyarısı

Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar’dan Çığ Uyarısı

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