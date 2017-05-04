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Dağda Mahsur Kalan Kuzuyu Afad Ekipleri Kurtardı

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Dağda Mahsur Kalan Kuzuyu Afad Ekipleri Kurtardı
Muş Acil ve Afet Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, dağda mahsur kalan kuzuyu başarılı operasyon sonucu kurtardı.

Muş Acil ve Afet Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, dağda mahsur kalan kuzuyu başarılı operasyon sonucu kurtardı.

Merkeze bağlı Karaağaçlı Beldesinde bir kuzunun dağda mahsur kaldığı ihbarının alan Muş İl AFAD Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma Ekipleri, hemen harekete geçti. Profesyonel dağcılık eğitimi alan personel ekip tarafından yapılan keşif çalışmasının ardından yaklaşık 40 metre yükseklikte mahsur kalan kuzu, güvenli bir şekilde mahsur kaldığı yerden indirilerek sahibine teslim edildi.

Dağda Mahsur Kalan Kuzuyu Afad Ekipleri Kurtardı

Dağda Mahsur Kalan Kuzuyu Afad Ekipleri Kurtardı

Dağda Mahsur Kalan Kuzuyu Afad Ekipleri Kurtardı

Dağda Mahsur Kalan Kuzuyu Afad Ekipleri Kurtardı

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