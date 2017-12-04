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Dağdan Toplayıp Arkadaşlarına Ziyafet Çektiler

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Dağdan Toplayıp Arkadaşlarına Ziyafet Çektiler
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu toplandıkları yaklaşık 70 kilogram çıntarı belediye personeli ile birlikte öğle...

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu toplandıkları yaklaşık 70 kilogram çıntarı belediye personeli ile birlikte öğle yemeğinde yedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri öğle yemeğine Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı ve birim müdürlerini de davet etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu mesai sonrası Marmaris ve Çörüş civarında sonbahar aylarında yağışlar ile birlikte güneşin açması sonrası özellikle çamlık alanlarda yetişen çıntarları toplayarak mesai arkadaşları ile birlikte paylaştı.

Etkinliğe katılan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris Belediye personelinin tümüyle iftihar ettiğini belirterek, ekiplerin çalışkan, iş sorumluluğunu bilen, sadakatli, aldığını fazlası ile veren anlayış ile çalıştığını söyledi. Başkan Acar, " Temizlik işlerinden başlayarak masa başında çalışan tüm arkadaşlarımıza kadar sorumluluk bilinci içerisinde hizmetini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Moral ve motivasyon olsun ve kendilerine bir değişiklik olsun diye temizlik işçileri ekiplerimiz farklı bir uygulama içerisine girmişler. Hafta sonu kendileri ekip olarak dağlara çıkmışlar ve yaklaşık 70 kilogram kadar çıntar toplamışlar. Bundan benim haberim yoktu ve bu sabah oldu. Arkadaşlarımızın topladığı çıntarları Huzurevi mutfak ekibimiz güzel bir şekilde hazırlamışlar. Hep beraber onlarla öğle yemeğini birlikte yedik. Ben onlara bugüne kadar verdikleri emek için hep teşekkür ettim. Kendilerine yine bu etkinliklerinden dolayı yine çok teşekkür ediyorum. Bugünkü program hiç düşünülmeyen, planlanmayan bir şekilde temizlik ekibimizin kendisine göre ürettiği bir değişiklik. Bu hepimize ayrı bir heyecan ayrı bir zevk veriyor. Bu bir örnek oldu ve bundan sonra diğer birimlerimizde kendi özel meziyetlerine göre farklı bir şeyler yapıp devamını sağlayacaklar diye düşünüyorum" dedi.

Çıntar, Ege ve Akdeniz civarında dağlarda nemli yerlerde çıkan kırmızıya yakın rengi olan şapkasının altı tırtıklı, besin değeri yüksek bir mantar türüdür.

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