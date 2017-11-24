DAĞITIN KARA BULUTLARI

TFF 1. Lig’de çıkışa geçmek isteyen Samsunspor, bugün deplasmanda İstanbulspor’la kritik bir mücadeleye çıkacak.

TFF 1. Lig’de çıkışa geçmek isteyen Samsunspor, bugün deplasmanda İstanbulspor’la kritik bir mücadeleye çıkacak. Saat 13.00’da başlayacak olan mücadele Beın Sports Max 2’den canlı yayınlanacak. Samsunspor’lu futbolular İstanbul’dan üç puanla dönerek kara bulutları dağıtmak istiyor

ÇAĞATAY ŞAHAN YÖNETECEK

Geçen hafta Adanaspor’la berabere kalarak evinde iki puan kaybeden Kırmızı-Beyazlı ekip bugün Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İstanbulspor karşısında üç puan arayacak. Çağatay Şahan’ın yöneteceği kritik mücadele saat 13.00’dan itibaren Beın Sports Max 2’den canlı olarak yayınlanacak. Hazırlıkları Samsun’da yaptığı son idmanla tamamlayan Kırmızı-Beyazlı ekipte neşeler yerinde.

MORALLER YERİNDE

Kırmızı-Beyazlı ekipte zorlu karşılaşmada Adanaspor maçında sakatlanan Davya Angan ve kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek. Çalışmaları tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Kırmızı-Beyazlı ekipte moraller yerinde. Mükemmel bir hafta geçiren Samsunspor’lu oyuncular, İstanbul’dan üç puanla dönerek fitili ateşlemek istiyor.