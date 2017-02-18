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Dağlı Güven Tazeledi

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Dağlı Güven Tazeledi
Eğitimciler Derneği (Eğit-Der) Eskişehir Şubesi'nin 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilirken, şube başkanı Emin Dağlı yeniden seçilerek güven tazeledi.

Eğitimciler Derneği (Eğit-Der) Eskişehir Şubesi'nin 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilirken, şube başkanı Emin Dağlı yeniden seçilerek güven tazeledi.

Dağlı, daha çağdaş daha bilimsel, daha teknolojik eğitimden yana olan tavırlarını sürdüreceklerini söyledi. Yapılan seçim sonrasında Eğit-Der Eskişehir Şubesinin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Emin Dağlı, Ercan Sav, İrfan Ay, Figen Engin ve Sebahattin Çobanoğlu."

Denetim Kurulu ise, "Hamit Türkmen, Ceyhun Özyurt ve Nihat Ülker" isimlerinden oluşurken, Genel Merkez delegeleri de şöyle açıklandı:

"Emin Dağlı, Ercan Sav, İrfan Ay, Figen Engin, Sebahattin Çobanoğlu, İbrahim Gerede, Gülhan Selamet, Mustafa Uzun, Hamit Türkmen, Ceyhun Özyurt, Nihat Ülker, Mustafa İlhan, Nadir Kalyoncu ve Ali Paşa Şanlı."

Dağlı Güven Tazeledi

Dağlı Güven Tazeledi

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