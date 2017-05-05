Dağlık Alanda Ekili 120 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri Bayat köyü mevkisinde dağlık bir alana ekili halde 120 kök Hint keneviri tespit etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri Bayat köyü mevkisinde dağlık bir alana ekili halde 120 kök Hint keneviri tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Bayat Köyü Gödük Dere mevkisinde Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratını aldı. İstihbarat bilgisi doğrultusunda çok sayıda jandarma ekibi Kdz. Ereğli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Gödük Dere mevkisine geldi. Dağlık alanda yapılan aramalarda kısa süre önce dikildiği anlaşılan 120 kök Hint keneviri tespit edildi. Jandarma ve tarım müdürlüğü ekipleri hin keneviri tarlasından delil toplayarak çalışma başlattı. Hint kenevirleri tek tek sökülürken, yapılacak tespitlerin ardından imha edileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürürken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.