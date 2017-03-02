Daha hızlı ve etkin Türkiye için 'evet'

Referandum çalışmalarını hızlandıran Canik Belediye Başkanı Osman Genç, sokak sokak, mahalle mahalle gezerek vatandaşlardan 'evet' oyu istiyor. Genç, "Cumhurbaşkanlığı sistemi ile hızlı karar alınarak hizmetler daha etkin ve hızlı olacaktır" dedi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, referandum gezileri kapsamında Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde çay ocağında vatandaşlarla buluştu, esnaflarla sohbet etti. Vatandaşlara 16 Nisan'da yapılacak referandumda neden evet demeleri gerektiğini anlatan Genç, mahalle halkından evet oyu istedi. Başkan Osman Genç'in aynı gün bir başka durağı ise Yeni Mahalle'de Halk Otobüsleri Durağı oldu. Şoför esnafı ile biraraya gelen Genç, Evet'in önemini anlattı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ HİÇ MAHÇUP ETMEDİ'

Referandum süreci boyunca 16 Nisan'a kadar ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini belirten Genç, "Bugüne kadar milleti hiç mahcup etmeyen Cumhurbaşkanımız, anayasa değişikliği ile milletin ve hükümetin başında icraatlarını yürütecektir. Geçmişte yaşanan Başbakan, Cumhurbaşkanı kavgaları bizi nereye götürdü biliyoruz. 90 yıldır parlamenterin eksikliklerini hep birlikte yaşıyoruz, yaşadık, işleri yavaşlatıyor. Ülkemiz, zamanında koalisyonlardan yönetilemez bir hal aldı. Bu gidişe dur demek gerek. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile hızlı karar alınarak hizmetler daha etkin ve hızlı olacaktır" dedi.

'DARBEYE DAYALI SİSTEM İSTEMİYORUZ'

Ülkenin hızlı kalkınmaya ihtiyacı olduğunu da vurgulayan Başkan Genç, "Ülkemiz ne zaman bir kalkınma hamlesine girişse içimizdeki ve dışımızdaki hainler sürekli engel oldular ya da olmaya kalkıştılar. Artık darbe anayasasına dayalı sistem istemiyoruz. Gezi olaylarının, 17-25 Aralık’taki hukuk darbelerinin, 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışanların perde arkasındakilere bir daha fırsat vermemek istiyorsak, güçlü bir Samsun ve güçlü bir Türkiye'nin inşası için Cumhurbaşkanlığı sistemi önümüzde bir fırsat olacaktır" diye konuştu.

'TARİHİMİZE UYGUN SİSTEM'

Cumhurbaşkanlığı sisteminin sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi olmadığına da vurgu yapan Genç, "Daha önceki dönemlerde de rahmetli Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Başbuğ Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir çok devlet adamı Başkanlık Sistemi'ni istemişlerdir. Demek ki aklın yolu bir. Bugüne kadar istenmeyen ya da denenmeyen bir sistem getirmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Başkanlık Sistemi, adına ne derseniz deyin bizim tarihimizde, geleneklerimizde olan, bize uygun bir sistemdir" şeklinde konuştu.

'HER EVET ÇOK ÖNEMLİ'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, Türkiye'nin önünü açacağını ve ülkeyi güçlü bir devlet haline getireceğini dile getiren Genç, "Yeni sistemle birlikte hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluşacak. Tüm kurumların, belediyelerimizin daha hızlı çalışmasını sağlayan bir işleyiş hakim olacak. Uluslararası sorunların çözümünde söz ve hak sahibi olma konusunda elimiz daha da güçlenecek. Öncü ülke olma hedefimiz, yeni yönetim sistemimizle birlikte daha kısa sürede gerçekleşecek. Her evet, bu topraklar ve İslam dünyası için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Genç, akşam ise AK Parti Canik İlçe Teşkilatı yönetimiyle biraraya geldi. İlçe Başkanı Ercan Eler,Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda referandum süreci değerlendirildi.