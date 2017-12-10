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Daha Sağlıklı Seyahat İçin Otobüsler Daha Temiz

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Daha Sağlıklı Seyahat İçin Otobüsler Daha Temiz
Başkent'te, kent içi toplu taşımacılık hizmetini sağlayan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri için otobüslerin...

Başkent'te, kent içi toplu taşımacılık hizmetini sağlayan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri için otobüslerin her gün dip köşe temizliğini gerçekleştiriyor. Salgın hastalıkları önlemek için virüslere karşı da özel olarak dezenfekte edilen otobüsler artık daha sağlıklı.

Kısa bir süre önce otobüslerle verilen ulaşım hizmetlerini 24 saate çıkararak kesintisiz hizmete başlayan EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerin temizliğine de çok önem veriyor. Soğuk hava ile birlikte toplu ve kapalı ortamlarda yuvalanıp salgın hastalıklara neden olan virüslerin yayılmasını önlemek amacıyla otobüsler belirli aralıklarla özel ilaçlarla dezenfekte edilerek temizleniyor.

"Otobüsler güvenli, konforlu ve hijyen"

Başkentlilerin güvenli ve konforlu bir şekilde toplu taşıma ihtiyaçlarını sağlarken, otobüslerin temiz ve hijyenik olmasına da çok önem verdiklerini belirten EGO yetkilileri, günlük seferlerini tamamlayan otobüslerin, Sincan, Dikmen, Macunköy, Mamak NATO Yolu ve Akköprü'de bulunan 5 faklı bölge müdürlüğünde, her gece baştan aşağıya temizlenerek ertesi güne hazır hale getirildiğini söylediler. Yetkililer, otobüslerin temizlik ekipleri tarafından vakumlu süpürgelerle kaba pisliklerden arındırıldıktan sonra, yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, direksiyon, cam kenarları ve lastikleri, şoför paravanı, yolcu tutamakları gibi bölümlerin büyük bir titizlik içinde temizlendiğini vurgulayarak, "Rutin olarak gerçekleştirilen bu temizliklere ek olarak toplu taşıma araçlarımız da yaz aylarında haşerelere, kış aylarında da salgın hastalıklara karşı özel olarak dezenfekte ediliyor" dediler.

"Hasta yolcularımız eldiven ve maske kullanabilir"

Toplu taşıma aracını hasta olduğu dönemde de kullanmak zorunda olan yolculardan da kişisel bazı önlemler almalarını isteyen yetkililer, "EGO olarak biz üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Servise çıkan otobüslerin iç ve dış temizliklerini günlük olarak yapıyoruz. Biz de hasta olan vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz. Şöyle ki; nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi bir başkasına hapşırma ve dokunmayla bulaşabilecek hastalığı olanların, iyileşinceye kadar toplu taşıma araçlarına maske ve eldiven kullanarak binerlerse hastalıklarını başkalarına bulaştırmamış olurlar" uyarısında bulundular.

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