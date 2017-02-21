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Daha Yeşil Başiskele İçin Çalışmalar Sürüyor

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Daha Yeşil Başiskele İçin Çalışmalar Sürüyor
Başiskele Belediyesi ekipleri, kent genelinde yeşil alanların sayısını arttırmak ver mevcut alanlarda da ağaç ile süs bitkisi dikim çalışmalarını...

Başiskele Belediyesi ekipleri, kent genelinde yeşil alanların sayısını arttırmak ver mevcut alanlarda da ağaç ile süs bitkisi dikim çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde yeşil alanların sayısını her geçen gün arttıran Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan yerlere ağaç ve süs bitkisi dikmeye devam ediyor. Ekipler çalışmalar kapsamında, park ve bahçe gibi pek çok yeşil alanda ağaç dikim çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Merkez Mahallesi Çalık Sokak'ta ıslah edilen derenin çevresine ağaç dikilmesi için temizlik ve düzenleme çalışmasına başladı. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından derenin ıslahı ile birlikte bölge son derece modern ve ferah bir hal alacak.

Edkipler daha Bahçecik Merkez Cami önünde yeniden düzenleme yaparak yol kenarına yerleştirilen saksılara 140 alev çalısı ve 140 altuni taflan dikim çalışmalarını sürdürdü. Yeni açılan, genişletilen yollarda ve yeni yapılan park alanlarında yeşillendirme çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi ekipleri, fidan ve ağaç dikimlerini gerçekleştiriyor.

Başiskele Belediyesi ekipleri son olarak Fatih Mahallesi Sevecen Sokak'ta ağaç dikme çalışmalarına başladı. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 400 ağaç Sevecen Sokak'ta can bulmuş olacak.

Daha Yeşil Başiskele İçin Çalışmalar Sürüyor

Daha Yeşil Başiskele İçin Çalışmalar Sürüyor

Daha Yeşil Başiskele İçin Çalışmalar Sürüyor

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