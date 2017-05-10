  • BIST 95.323
  • Altın 142,263
  • Dolar 3,5833
  • Euro 3,9019
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 22 °C

Daib, Kosgeb İşbirliğiyle İhracat Danışmanlığı Programına Devam Ediyor

» »
Daib, Kosgeb İşbirliğiyle İhracat Danışmanlığı Programına Devam Ediyor
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği...

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile "Tematik Destek Programı" kapsamında desteklenen "İhracat Danışmanlığı" projesinde Erzincan, Elazığ ve Iğdır illerinde programa dahil olan toplam 35 firmayla yüz yüze ve yerinde ziyaret yöntemiyle danışmanlık hizmetine başlandı.

İhracat Danışmanlığı projesinin birinci ve ikinci grup illeri olan Erzurum ve Van illerinde projeye dahil firmaların danışmanlık ve eğitim çalışmaları Ocak Ayı itibariyle tamamlanmış olup 22 firmanın İhracat Eylem Planları hazırlandı.

İhracat Danışmanlığı projesi kapsamında danışmanlık ve firma bazlı ihracat eylem planı hazırlanması süreci, Erzincan ve Elazığ illerinde firmalara yönelik danışmanlık hizmeti, Şubat ve Mart aylarında; Iğdır'da ise Nisan ayında firma yetkililerinin katılımıyla yapılan açılış toplantılarıyla başladı. Söz konusu raporların Mayıs-Haziran ayı içinde tamamlanması öngörülmekte.

İhracat Danışmanlığı Programı Nedir?

KOBİ'lerin uluslararası rekabette güçlü olmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen İhracat Danışmanlığı Programı, daha önce çeşitli engeller veya yetersizlikler nedeniyle hiç ihracat yapmamış veya düzenli ihracat yapamamış KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılarak düzenli birer ihracatçı haline gelmelerini hedefleyen programdır.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çomü Öğrenci Şenlikleri Açılış Töreniyle Başladı09 Mayıs 2017 Salı 23:23
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “Avrupa Günü”ne Özel Konser09 Mayıs 2017 Salı 23:13
  • Vali Köse: “Esnafımıza Büyük Önem Veriyoruz”09 Mayıs 2017 Salı 22:58
  • Üniversite Öğrencilerinden Büyüleyen Sergi09 Mayıs 2017 Salı 22:48
  • Gediz Myo’da Tasarım Sergisi09 Mayıs 2017 Salı 22:28
  • Ysk, Mhp Bozüyük İlçe Seçimini İptal Etti09 Mayıs 2017 Salı 22:23
  • Uşak’ta Amatör Futbol Takımları El Ele09 Mayıs 2017 Salı 21:28
  • Gözaltına Alınan Hdp İlçe Başkanı Adli Kontrol İle Serbest09 Mayıs 2017 Salı 21:28
  • Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı09 Mayıs 2017 Salı 21:18
  • ’Matruşka Oyun İçinde Oyun’ Büyük Beğeni Topladı09 Mayıs 2017 Salı 20:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti