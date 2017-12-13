Daib’den Azerbaycan Çıkarması

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, "Bir Millet, İki Devlet" ülküsü üzerine inşa edilen Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin, ekonomik ilişkilerin...

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, "Bir Millet, İki Devlet" ülküsü üzerine inşa edilen Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile yepyeni bir boyut kazandığını söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının faaliyete geçmesi ve Azerbaycan'ın lojistik ve ulaştırma merkezi olarak güçlendirilmesi, ülkede çok yönlü ulaştırma altyapısının kurulması için, Hazar Denizi kıyısında elet kasabasında inşa edilen ve 2018 yılında faaliyet geçmesi planlanan Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı ve etrafındaki arazide serbest ticaret bölgesi kurulmasının Bölge açısından en kritik gelişmelerden biri olduğunu dile getiren DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, "Azerbaycan-Çin-Londra köprüsü olarak adlandırabiliriz. Bölgemizden bu lojistik altyapı sayesinde pazar çeşitlendirme adına, Kazakistan ve diğer Türkî Cumhuriyetlere erişim kolaylığı sağlanıyor. Bu gelişmeleri fırsata geçirme adına;

Ekonomi Bakanlığı, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak bölgemizde faaliyet gösteren inşaat ve müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarla Bakü/Azerbaycan'a yönelik Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenmiştir. Heyet kapsamında Azerbaycan'da inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün önde gelen firmaları; Pasha Construction LLC, Yeni Hayat, AAAF Park, Gilan Construction Materials, Kristal Apşeron, Metanet A İnşaat Materialları İstehsalçısı, Nimex ve Cihan Dış Ticaret yerinde ziyaret edilmiş, yetkilileri ile toplantı yapılarak ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir" dedi.

Bakü'nün en büyük İnşaat Malzemeleri dağıtım merkezlerinden biri olan ve ilgili sektörde yapılan bütün ithalatların ülkeye giriş yaptığı merkezlerden biri olan ve bu sektörde faaliyet gösteren ithalatçı-tedarikçi firmaların yerleşik olduğu Sederek Ticaret Merkezi ziyareti yapıldığını anlatan Şengel, "Firmalarımız ürünlerinin pazar bilgileri ve muadilleri hakkında detaylı bilgiler elde etmişlerdir.

Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Ticaret Müşavirimiz Ahmet Ataker heyetimizi Büyükelçiliğimizde karşılamıştır. Yapılan toplantıda katılımcılarımız firmalarını tanıtmışlardır. Ticaret Müşavirimiz tarafından ilgili sektörün mevcut durumu, sektördeki boşluklar, pazarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve yatırım imkanları hakkında detaylı bilgiler vermiştir.

Azerbaycan Sahipkarlar Teşkilatları Milli Konfederasyonu (ASK) Genel Sekreteri Kristina Memmedov ve ilgili departman yetkilileri Zaur Gojayev ve Javid Karimov heyetimizi karşılamış ve toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda Azerbaycan hükümetin özellikle yabancı yatırımcılara yönelik destek mekanizmaları ve pazara giriş süreçleri hakkında önemli bilgiler verilmiştir. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde Azerbaycan'daki sektörel kümelerle Birliğimiz sektörel kümeleri arasında ortak organizasyon ve ortak yurtdışı pazarlama faaliyeti konusunda çalışma yapılmasının iki ülke ticari ilişkileri açısından çok faydalı olacağı ASK yetkilileri tarafından dile getirilmiştir" diye konuştu.

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu Üyesi Rafiq Qarayev ve ATİB Genel Sekreteri İLE toplantı gerçekleştirilDİĞİNİ ANLATAN Şengel, "Yapılan toplantıda ATİB'in faaliyetleri ve yabancı yatırımcılara verdiği hizmetler ve danışmanlıklar konusunda detaylı bilgiler alınmıştır. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda, Bakü/Azerbaycan'a yönelik İnşaat Sektörel Ticaret Heyeti programı sırasında gerçekleştirilen bu faaliyetler ile Bölgemizdeki firmaların yurtdışı tanıtım ve pazarlama faaliyeti tecrübesi edinmeleri, halen ihracat yapanların ihracat miktarlarının artırılması, hiç ihracat yapmamış firmalarımızın da gerek yabancı alıcılarla ticari görüşmeler yapmak, gerekse ürünlerinin dış pazardaki durumunu gözlemlemek, aynı sektördeki rakiplerini tanımak ve ihracat tecrübesi yaşamalarına imkan vermenin yanı sıra, ülkelerimiz arasındaki mevcut ikili ticari ilişkilerin ve genel anlamda dış ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına yardımcı olmak gibi hususlar hedeflenmiştir." şeklinde konuştu.