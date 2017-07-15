Daimder Başkanı Bulut: “15 Temmuz Şanlı Direnişimiz Kutlu Olsun”

DAİMDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulkadir Bulut, 15 Temmuz ABD ve NATO destekli FETO ihanet şebekelerin emri ile içimizdeki bir takım beyinsizlerin...

DAİMDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulkadir Bulut, 15 Temmuz ABD ve NATO destekli FETO ihanet şebekelerin emri ile içimizdeki bir takım beyinsizlerin ve satılmışların desteğini alarak yeni bir ihanet senaryosuna giriştiğini belirterek, "15 Temmuz şanlı direnişimiz kutlu olsun" dedi.

15 Temmuz gecesi emperyalizminin güdümündeki yerli işbirlikçiler kendi ağababalarının bile göze alamadıkları bir vahşet ile beslendikleri bu ülke topraklarına ve Müslüman halkımıza gözü dönmüşçesine acımasızca saldırdığını söyleyen İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulkadir Bulut, "Onlar ellerinde bulundurdukları silah ve teçhizatla halkı sindirebileceklerini ve istedikleri bir rol ile hareket edebileceklerini sanıyorlardı.

Küresel Emperyalizm ve onun güdümündeki şer odakların Birinci dünya savaşının ardından oluşturdukları halkı Müslüman ülkeleri kendi direktifleri doğrultusunda dizayn etme projesi dünya da ilk kez 15 Temmuz gecesi ile duvara toslamıştır.

Küresel emperyalizm ve onun yerli şer odakları her şeyi kendi plan ve programları çerçevesinde hesaplarken Yüce Allah'ın Ayeti kerimede ifade buyurduğu gibi; " Onlar tuzak kurarlar, Allah'ta tuzak kurar, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır" Ayetini hesaba katmamışlardı.

Ayrıca Müslüman halkımızın sahip olduğu yüksek manevi güç, vatan sevgisi ve ülkenin bütünlüğüne yönelik olan bağlılıklarını şer odaklarının bütün hesaplarını adeta hak ile yeksan etti. Bu nedenle dünyanın hiçbir yerinde kendi Sela'sını okurken Ölüme seve seve koşan başka bir necip millet göremezsiniz. 15 Temmuz günü Ülkemizi içerden ve dışardan ele geçirmeye kalkışan hainlere karşı "Öz Yurdunda garip,Öz yurdunda parya olmayacağını" narasının atıldığı gündü. Ellerinde kürek sapı olan dedelerden, teyzelere, delikanlılardan yaşlılara her kesimden insan Vatan-ı İslamiyye şuuru ile meydanları tutular. dillerinde " Allahü Ekber " nidaları... Vatan aşkıyla Hilal ordusu oldular" diye konuştu.

İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulkadir Bulut, açıklamasında daha sonra şunları kaydetti; "15 Temmuz Şanlı direniş destanı sadece bu kahraman necip milletimiz için değil, küresel emperyalizmin zulümleri altında inim inim inleyen İslam Ümmeti ve tüm mazlum halklarında bir kurtuluş umudu oldular.

Allah korusun eğer bu şer odaklarının planları istedikleri gibi gerçekleşmiş olsaydı, Başta, Suriye olmak üzere, Irakta ve Yemende yaşanılanların bir benzerini de bizim ülkemizde de cereyan etmiş olacaktı.

Onların sözde Özgürleştirmeye! Çalıştıkları Halep, Rakka, Aden, Sen'a ve Musul'daki şehir manzaraları ve halkların yaşadıklarının bir benzerini de bizler bu güzelim vatan parçası İstanbul, Ankara, Kayseri ve belki de Erzurum'umuzda da yaşayacaktık.

Bizler 15 Temmuz şanlı Direniş Destanını komşu ülkelerdeki yıkım ve tahribatı gördükçe ne kadar büyük bir destansı direniş olduğunu bu gün çok daha iyi anlıyoruz.

Daimder İmam Hatipliler Derneği Emperyalizm ve onun güdümündeki ihanet şebekelerinden Feto terör örgütünün bu acımasız ve vahşet saldırılarına karşı canını siper ederek dur diyen, Müslüman halkımızın şanlı direnişini yıl dönümünde onları şükranla ve minnetle selamlıyoruz.

Bu uğurda canını seve seve veren ve şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun ve gazilerimizi de hürmet ve minnetle selamlıyoruz.

15 Temmuz İhanet saldırılarını ve onlara karşı tarihi bir direniş gösteren kahraman şehitlerini ve Gazilerimizi mücadelesi, tıpkı bir Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale mücadelesi gibi tarihin seyrini değiştiren kahramanca bir direniş destanıdır. Bundan dolayı bizler gelecek nesillerimiz için 15 Temmuz şanlı direnişini hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız."