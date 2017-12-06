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Daimi Encümenler Vali Kalkancı Başkanlığında Toplandı

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Daimi Encümenler Vali Kalkancı Başkanlığında Toplandı
İl daimi encümeni Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında toplanarak, gündem maddelerini karara bağladı.

İl daimi encümeni Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında toplanarak, gündem maddelerini karara bağladı.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen il daimi encümen toplantısına Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Karakuş, encümen üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda, merkeze bağlı Külafhöyük ve Kayadibi köylerinin sondaj işi ile Gerger 3. ve 4. Grup içme suyu inşaatı için 500 bin ve Kahta Oluklu Grubunda su alan 27 yerleşim alanına Atatürk Barajı göl sahasında terfili sistemle içme suyu sağlamak üzere tesis geliştirilmesi için 500 bin TL ödenek talebinde bulunulması için karar alındı.

Ayrıca gündem maddeleri arasında yer alan, Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyü Hasanlar mezrasına ait yerleşik alan tespiti ile Besni ilçesine bağlı Atmalı köyü 1735 numaralı parselin ifraza alınması karara bağlandı.

Gündemin 4. ve 5. Maddesinde ise Besni Karagüveç köyü 130 ada 4 numaralı parselde okul alanına dahil edilmek üzere 33,21 metrekarelik kısmının köy tüzel kişiliğine ait 130 ada 5 nolu parsel ile tevhit edilmesi ve Besni Burunçayır köyü 152 numaralı parselde mevcut okul alanına denk gelen 3103,79 metrekarelik kısım ile 1020 nolu parselin 1000 metrekarelik kısmının okul alanına dahil etmek üzere kamulaştırma işlemlerine esas 1553 nolu zeminde okul bulunan parselin tevhit edilmesi il daimi encümenince karara bağlandı.

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