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Daire Amirlerine Hersek Lagünü Anlatıldı

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Daire Amirlerine Hersek Lagünü Anlatıldı
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce daire müdürlerine Hersek lagünü anlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce daire müdürlerine Hersek lagünü anlatıldı.

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Salim Karataş tarafından Ahmet Kürşat Gedikoğlu Konferans Salonu'nda "Hersek lagününde kuş popilasyonu" konulu seminer verildi. Salim Karataş, daire müdürlerine Hersek lagünüyle ilgili geniş bir sunum yaptı.

Bu arada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 10:00'da Altınova Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü Hesrek lagününde çevre temizliği yapacak.

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