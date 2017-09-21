Daka Genel Sekreteri Güray’dan Tatvan’a Ziyaret

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve DAKA İzleme ve Değerlendirme Birim Sorumlusu Mehmet Emin Çakay ile birlikte ilçede ziyaretler gerçekleştiren DAKA Genel Sekreteri Güray, daha sonra Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Dağdağan'ı makamında ziyaret etti. Göreve yeni başladığını ifade eden Güray, "Bölgemizin ekonomik ve sosyal anlamda önemli merkezlerimizden Tatvan'ı ziyaret etmek istedik. Belediye Başkanımız Sayın Fettah Aksoy ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilal Dağdağan ile görüşüp değerli fikirlerinden yararlanmak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Daha öncede uzman olarak görev aldığım DAKA da sürekli iletişim halinde olduğumuz Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Dağdağan ile önümüzdeki süreç içinde birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Dağdağan ise, "Öncelikle yeni görevinizin memleketimize, Van, Hakkari ve Muş illerimize, sizlere hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Önceki görevinizde ilimize ve bölgemize çok fazla hizmetiniz oldu. Bu süreçten sonra görev ve sorumluluğunuz daha da artmış durumda. Bu noktada şahsım Bilal Dağdağan ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile her zaman sizlerle birlikte olacağımızı belirtmek isterim. Memleketimiz, bölgemiz ve devletimiz için yararlı olacak her türlü projede üzerimize düşeni görev olarak kabul edeceğimizden şüpheniz olmasın" diye konuştu.