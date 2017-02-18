Dak’tan Milletvekili Günay’a Ziyaret

Eskişehir'de faaliyet gösteren Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) gönüllüleri, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ı ziyaret etti.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) gönüllüleri, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ı ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Eskişehir'deki olası afet ve acil durumlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Milletvekili Günay ve DAK Başkanı S. Ömer Canayakın, AFAD ve STK'ların afetlerdeki önemine vurgu yaptı. DAK'ın faaliyetlerini dikkatle izlediğini belirten Emine Nur Günay ise, Dorlion Arama ve Kurtarma ekibine gönüllü olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti. Daha sonra Günay, DAK'a üye oldu.