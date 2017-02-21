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Dalaman’da Askeri Araç Devrildi; 7 Yaralı

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Dalaman’da Askeri Araç Devrildi; 7 Yaralı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i uzman çavuş 7 asker yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i uzman çavuş 7 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Dalaman Hava meydan Komutanlığı askeri bölgesinde 7 askeri taşıyan araç şarampole devrildi.

Kaza sonucu araçta bulunan 1 uzman çavuş, 6 er yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanesi ile Yücelen Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'si Dalaman Devlet Hastanesi acil servisindeki tedavilerinin ardından Fethiye'de özel bir hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Dalaman’da Askeri Araç Devrildi; 7 Yaralı

Dalaman’da Askeri Araç Devrildi; 7 Yaralı

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