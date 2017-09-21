Dalaman’daki Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, otomobil ile bisikletin karıştığı kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; Atakent Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerinde Yusuf S., yönetimindeki 34 GR 5854 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Ayşegül S. yönetimdeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı Dalaman Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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