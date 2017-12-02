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Dalyan Kefal Balığı Festivali 17 Aralık’ta Yapılacak

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Dalyan Kefal Balığı Festivali 17 Aralık’ta Yapılacak
Muğla'nın Ortaca ilçesinde organize edilen "Dalyan Kefal Balığı Festivali" 17 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde organize edilen "Dalyan Kefal Balığı Festivali" 17 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneğince, Ortaca Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nin (DALKO) katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında Kefal balığı avı yarışması yapılacak. Ödül töreni, balık pişirme ve yeme partisinin ardından ise Grup Zakkum sahne alacak.

Amatör ruhla ama profesyonel ekip çalışmasıyla Dalyan'da bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit, "Dalyan'ın tanıtımının yanında Türk amatör balıkçılığının gelişmesi için de katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Amaçlarımız arasında sadece Amatör Balıkçılığın gelişmesine katkı sağlamak yer almıyor, bunun yanında Dalyan Kefalinin de tanınmasına dikkat çekmek istiyoruz. Dalyan da yetişen kefal balığı bulunduğu suyun özelliklerinden dolayı tatlı su ve tuzlu suyun karışmasıyla tüm mineralleri içine çekmesi sebebiyle çok lezzetlidir. Bu lezzetli balığın üretimi ve su ürünlerinin geliştirilmesi konusunda Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinin yaptığı büyük çalışmalar var. Özellikle neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kanılan mavi yengecin avlanması ve hijyenik ortamlarda pişirilmesi ile ilgili bir düzenleme getirildi. Buda Dalyan'a kazandırılmış büyük bir çalışma, Dalyan Kefal Balığı Festivalini geleneksel hale getirip tüm Dalyan halkının ve bu etkinliğe katılacak konuklarımızın Dalyan'da keyifli saatler geçirmelerini hedefliyoruz" diye konuştu.

"Dalyan'ın Tanıtımı İçin Çalışıyoruz"

İki yıllık geçmişi olan Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği olarak Dalyan'ın tanıtımı için çaba sarf ettiklerini belirten Yiğit; "Biz Dalyan'a yapılacak her türlü hizmette varız. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası hem bizi hem de tüm Muğla'da yapılan faaliyetleri destekliyor. Ayrıca Ortaca Belediye Başkanımız Hasan Karaçelik sosyal bir başkan, sosyal bir insan. Ortaca ve Dalyan'da yapılması düşünülen her tür organizasyona kapısını açıyor. DALKO ve başkanımız Arif Yalılı, yine tekne kooperatifimiz en büyük destekçilerimizden. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş'a, Belediye Başkanımız Hasan Karaçelik'e, DALKO Başkanımız Arif Yalılı'ya ve tekne kooperatifimize destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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