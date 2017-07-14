Dalyan Meydanında, etkinliğe katılan yayın evlerince açılan stantlar ilk saatlerden itibaren yerli ve yabancı kitapseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Ortaca Belediyesinin düzenlediği "Dalyan Kitap Günleri" başladı.

Dalyan Meydanında, etkinliğe katılan yayın evlerince açılan stantlar ilk saatlerden itibaren yerli ve yabancı kitapseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

20 yayın evi ve 13 yazarın katıldığı kitap günlerinde sergi, söyleşi, imza günleri ve dinletiler gerçekleştirilecek. 23 Temmuz'a kadar sürecek Dalyan Kitap Günlerinde, on binlerce kitap ve ünlü yazarlar kitapseverlerle buluşacak.