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Damadını Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

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Damadını Öldüren Kayınpeder Tutuklandı
Samsun'da kendisi gibi müteahhit olan damadını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla kızı ile birlikte gözaltına alınan kayınpeder mahkemece tutuklanırken,...

Samsun'da kendisi gibi müteahhit olan damadını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla kızı ile birlikte gözaltına alınan kayınpeder mahkemece tutuklanırken, kızı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi 302. Sokak'ta bulunan Deniz Apartmanında önceki gün saat 22.30 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, müteahhitlik yaptığı öğrenilen Aygün Eskitoğlu (42), kayınpederinin evine gidince burada merdivenlerde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayda damadını öldürdüğü iddia edilen müteahhit Ayhan Yağız (69) ile öldürdüğü damadının eşi N.Eskitoğlu (31) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Ayhan Yağız'ın 2 oğlunun polis tarafından arandığı öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Ayhan Yağız ile kızı N.Eskitoğlu, üzerilerine çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ayhan Yağız tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, kızı N. Eskitoğlu ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Damadını Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

Damadını Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

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