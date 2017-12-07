Damadını Öldürmeye Azmettiren Kayınpeder Ve 7 Sanığa Hapis İstemi

Diyarbakır'da bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, damadının...

Diyarbakır'da bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, damadının kardeşinin ölümüne sebebiyet verdiği ve damadını öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle kayınpeder ve 2 çocuğu hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi'nde Çitak ve Özbey aileleri arasında 7 ay önce yaşanan silahlı kavgada, Hikmet Çitak yaşamını yitirmiş, kardeşi Refik Çitak ise yaralanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılığın, hazırladığı iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"PKK adına para istedi"

İddianamede, olaydan önce merkez Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi'nde ikamet eden Çitak ve Özbey aileleri arasından Refik Çitak'ın sanıklardan Veysi Özbey'in kızı olan Hava'dan boşanmak istemesi üzerine sorun çıktığı bildirildi. İddianamede, Damat Çitak'ın iddiasına göre kayınpederinin yeğeni olan Mehmet Reşit Özbey'in terör örgütü PKK adına annesinin yanına gelip para istediği belirtilerek, ailesinin para vermediği gerekçesiyle de annesinin evine silahla ateş ettiği öne sürüldü. İddianamede damat Çitak'ın, "Kardeşim Hikmet para verecekleri iddiasıyla Mehmet Reşit Özbey'i çağırarak yaptığı ihbar üzerine yakalattı. Daha önce Lice ilçesinde uyuşturucu getirip kayınpederi olan Veysi Özbey'in evinde sağladığı için kayınpederine bundan pay veriyordu. Tutuklandığı için kayınpederim para kazanamadığı için husumet besledi iddialarına yer verildi.

"Traktör ve otomobille önleri kesildi"

İddianamede, sanıklardan Sinan Özbey'in damat Refik Çitak'ı telefonla arayarak görüşmek istediği yere geldikten sonra tartışmaya başladıkları ve tarlada çalışan damadın kardeşinin de ağabeyinin yanına geldiği kaydedildi. İddianamede, tartışma olayına tanık olanların kayınpeder Özbey'i telefonla arayarak olay yerine gelmesini sağladığı ve Özbey'in olay yerinde olan oğulları Sinan ve Seyithan'a hitaben, "Ben size demedim mi benden habersiz buraya gelmeyin madem gelmişsiniz, vurun ikisini de öldürün" demesi üzerine Hikmet'in ağabeyi Refik'i otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştırdığı, Refik ve Hikmet'in olay yerinden kaçması üzerine aralarında kayınpederin de bulunduğu şüphelilerin sanıkların traktör ve otomobille önlerini kestiği kaydedildi.

"Taş, sopa gibi cisimlerle darp edildi"

Şüpheli Veysi Özbey'in, Hikmet ve Refik Çitak'ı öldürmeleri konusunda diğer şüphelileri azmettirdiğine dikkat çekilen iddianamede, şüphelilerin tüfeklerinden çıkan saçmalarla Hikmet Çitak'ın öldürüldüğü bildirildi. Şüphelilerden Seyithan Özbey'in Refik Çitak'a ateş etmek istediği ancak Refik'in Seyithan'ın kolunu havaya kaldırması nedeniyle havaya ateş etmesini sağladığını kaydedildiği iddianamede, daha sonra silah tutukluluk yaptığı ve öldürme olayının teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edildi. Tüm şüpheliler ellerinde bulunan taş, sopa gibi cisimlerle Refik'i darp etmeye başladığına işaret edilen iddianamede, "Yoldan geçen vatandaşların müdahalesi sonucunda Refik, olay yerinden uzaklaştırılmıştır. Bu nedenle Refik'in kasten öldürmek eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede kayınpeder Veysi Özbey hakkında "kasten öldürmeye azmettirme", aynı ismi taşıyan ve biri tutuklu olan oğlu Mehmet Özbey hakkında "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis ile Mehmet, Hamza, Hanifi, Seyithan, Mehmet, Sinan ve Yaşar Özbey hakkında da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.