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Damdan Düşen Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

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Damdan Düşen Yaşlı Adam Ağır Yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde damdan düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde damdan düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evinin toprak damına kum torbalarını koymaya çıkan 72 yaşındaki Şükrü Kahvecioğlu, dengesini kaybederek aşağı düştü. 7 metrelik yükseklikten yere düşen yaşlı adam, ağır yaralandı. Çevredekilerin çağrısı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Kahvecioğlu'nu ambulansla Anamur'da bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahvecioğlu, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kahvecioğlu'nun iç kanama geçirdiği, kaburgalarında kırıklar ve başında çatlaklar olduğu belirlenirken, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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