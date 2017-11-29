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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden İthal Et Uyarısı

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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden İthal Et Uyarısı
Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Sırrı Öztürk, et fiyatlarına düşürmek için başlanılan ucuz et ithalatının...

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Sırrı Öztürk, et fiyatlarına düşürmek için başlanılan ucuz et ithalatının yerli üretimi çökertebileceğini belirterek, uyarılarda bulundu.

Başkan Öztürk, üreticinin korunması şartı ile halka ucuz et yedirilmesini takdirle karşıladıklarını belirterek, et piyasasını dengelemeye çalıştıklarını söyledi. Öztürk, sadece ithal üzerinden hareket edilmesi durumunda yerli üretimin çökebileceği uyarısında bulundu. Başkan Öztürk, girdi maliyetlerinin yüksek oluşundan dolayı üreticinin zarar ettiği ve işletmelerin birer birer kapandığı bir dönemde üreticiyi korumak, desteklemek yerine ucuz et ithal edilmesini mantıklı görmediklerini ifade etti.

"İthal et 3 ay sürer 5 ay sürer ama bir yerde patlayacaktır"

Öztürk, "Türkiye'de bir hayvancılık sektörünün üretim maliyetleri yüksek. Avrupa ve Güney Amerika da üretim maliyetleri düşük çünkü bu ülkeler meracılığa dayalı hayvancılık yapıyor. Ülkemizde işletmelerin girdi maliyetlerinin yüzde 70'i yeme dayalıdır. Kendi üreticinizi korumak şartı ile halka ucuz yedirilmesini takdir ederiz, ancak girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı üreticinin zarar ettiği bir dönemde, kendi üreticinizi korumaya almazsanız, desteklemeye almazsanız, belli vadeler vermezseniz piyasaya ithal et sürmeniz çok mantıklı değil. Bugün hayvan pazarlarında alım satım durmuş durumda. Satan adam eski fiyat üzerinden hayvanını satmaya çalışıyor. Alıcı ise çok düşük fiyat veriyor. Yaşanan belirsizlikten dolayı piyasa durma noktasına geldi. Eğer üretici bu üretim aşamasından yavaş yavaş çekilmeye başlarsa Allah muhafaza düşünmek bile istemiyorum. İthal et 3 ay sürer 5 ay sürer ama bir yerde patlayacaktır" dedi

Etin kesim fiyatları düştü

Öztürk, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının et fiyatları ile ilgili müdahalesinden önce karkas kesim fiyatının 28 ile 29 TL olduğunu, müdahaleden sonra 24.5 ile 25 liraya kadar düştüğünü de kaydetti. Ülkede nüfusun 100 milyona yaklaştığını hatırlatan Öztürk, "Bugün marketlerde ithal et fiyatı 29 ile 30 TL arasında. Daha önceki market fiyatları ile mukayese ettiğimizde 2 lira gibi bir fark olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

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