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Damla Sulama Sistemiyle Uyuşturucu Yetiştirdiler

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Damla Sulama Sistemiyle Uyuşturucu Yetiştirdiler
Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 95 kök hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 95 kök hint keneviri ele geçirildi. Kenevirin ekildiği yerdeki sulama sistemi jandarmayı hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Mersindere Mahallesi Güvece mevkiindeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada 3 metre genişliğinde ve 10 metre uzunluğunda düzlenmiş alan içerisinde boyları 35 santimetre ile 2 metre arasında değişen 95 kök hint keneviri ele geçirildi. Ormanlık alanda kenevirin ekildiği yer ve sulama sistemi ise ekipleri hayrete düşürdü.

Jandarma, imha ettiği hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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