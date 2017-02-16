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Danimarka Başkonsolosundan Başkan Albayrak’a Ziyaret

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Danimarka Başkonsolosundan Başkan Albayrak’a Ziyaret
Danimarka İstanbul Başkonsolosu Jesper Kamp, Danimarka İş Konseyi Başkanı Alper Önoğlu ile beraber Tekirdağ Büyükşehir Belediyes Başkanı Kadir Albayrak'ı...

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Jesper Kamp, Danimarka İş Konseyi Başkanı Alper Önoğlu ile beraber Tekirdağ Büyükşehir Belediyes Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti. Ziyarette atıklardan enerji üretilmesi ve atık enerjisi ile şehirlerin ısıtılması konusunda dünya lideri olan Danimarka'da yapılan çalışmalar konuşuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile görüşen ve çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunan Danimarkalı yetkililer atıkların değerlendirilmesi, atıklardan enerji üretilmesi ve atık enerjisi ile şehirlerin ısıtılması konusunda dünya lideri olan Danimarka'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Dış Ekonomi İlişkiler Konseyi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı Danimarka'ya davet eden Başkonsolos Kamp ve İş Konseyi Başkanı Önoğlu, Albayrak'ı Danimarka'da ağırlamaktan onur duyacaklarını belirtti.

Ziyaretten memnun kaldığını belirten ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Danimarka ile her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.

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