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Danimarka, Deaş Zanlısına Hukuki Destek Verecek

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Danimarka, Deaş Zanlısına Hukuki Destek Verecek
Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Adana'da tutuklanan Mahamad Laban'a Türkiye'de sorgulanması ve yargılanması aşamasında hukuki destek verileceğini açıkladı.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Adana'da tutuklanan Mahamad Laban'a Türkiye'de sorgulanması ve yargılanması aşamasında hukuki destek verileceğini açıkladı.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı ve İsveç Gizli İstihbarat Servisi (SPO), DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve önceki gün Adana'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 zanlıyla ilgili açıklama yaptı.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, ismini açıklamadığı zanlı Mahamad Laban'ın Danimarka vatandaşı olduğunu doğrulayıp, zanlının Türkiye'de sorgulanması ve yargılanması aşamasında hukuki destek verileceğini açıkladı. İsveç Gizli İstihbarat Servisi ise, tutuklanmalarına karar verilen 2 kişiden biri olan Mohammed Tafik Selh'in İsveç vatandaşı olduğunu duyurdu. Danimarka ve İsveç medyasında yer alan haberlerde, 2 zanlının adları açıklanmazken basına yansıyan fotoğrafları da buzlanarak verildi.

Yardım kuruluşlarında çalıştıklarını söyleyerek Türkiye'ye gelen ve buradan Suriye'ye geçen Danimarkalı zanlının Türkiye'ye gitmeden önce kendisine Danimarka'da yardım eden, DEAŞ saflarına katılmak için yola çıkaran kişi ve kişilerin kim olduğunun ortaya çıkarılması amacıyla Türk ve Danimarka istihbarat servisleri arasında yoğun bir diyalog ve işbirliği olduğu belirtildi.

125 Danimarkalı Suriye'ye gitti

Danimarka İstihbarat Servisi (PET), Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana Danimarka'dan 125 kişinin Suriye'ye savaşmak için gittiklerini, bu kişilerin yüzde 80'inin erkek olduğunu açıkladı. Suriye iç savaşına katılmak için gidenler arasında az sayıda DEAŞ'a karşı savaşmak için gidenler olduğu da belirtilirken, 125 kişi arasında Danimarka'da yaşayan Müslüman göçmen ailelerin çocuklarının yanı sıra İslamiyet'i sonradan seçmiş olan etnik Danimarkalıların da olduğu belirtiliyor.

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