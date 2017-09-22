Danimarka’da 2 Türk Gözaltına Alındı

Danimarka'da iki Türk DEAŞ'e malzeme temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Danimarka'da iki Türk DEAŞ'e malzeme temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. 2016 yılının Nisan ayında DEAŞ'e katılmak için evden kaçan iki Türk kızın ağabeyi ve yengesi de DEAŞ'e malzemesi sağladığı iddiasıyla Danimarka'nın Bröndby kasabasında gözaltına alındı.

Danimarka'nın Türk iş adamlarından Yaşar Olgun, İHA'ya yaptığı açıklamada gözaltına alınan kişilerin oğlu ve gelini olduğunu doğruladı. Yaşar Olgun, aniden kaybolan kızları Leyla ve Balle Olgun'un DEAŞ saflarına katılmış olabileceklerinden endişe ettiği için İstanbul'da kızlarının izini sürmüştü. Leyla ve Balle Olgun kardeşlerin Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaparken çekilmiş görüntülerine ulaşan güvenlik güçleri iki kardeşin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatmış, uzun süre bu haber hem Türk, hem de Danimarka medyasında yer almıştı. Danimarka'da yapılan operasyonda kızlarını arayan Yaşar Olgun'un oğlu ve gelinin de DEAŞ'e malzeme temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Oğlu ve gelini de gözaltına alınan talihsiz babanın ikinci şoku yaşadığı belirtildi.

Polisin özel tim ve bomba uzmanlarıyla yaptığı operasyonda gözaltına alınan iki Türkün Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına yapılacak terör ve saldırı eylemlerinde kullanılmak üzere Danimarka'dan kameralı drone ve bilgisayar aksamı temin ettikleri iddia edildi.