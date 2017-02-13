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Danimarkalı Telekomünikasyon Şirketinin Müşteri Bilgileri Çalındı

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Danimarkalı Telekomünikasyon Şirketinin Müşteri Bilgileri Çalındı
Danimarka'da telekomünikasyon şirketi "3'ün müşteri bilgileri, bilgisayar korsanları tarafından çalındı.

Danimarka'da telekomünikasyon şirketi "3'ün müşteri bilgileri, bilgisayar korsanları tarafından çalındı. 3 bin 600 müşterinin bilgilerinin ellerinde olduğunu açıklayan hackerlar, firmadan şantaj yoluyla para talep etti.

Danimarka'nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden "3'ün müşteri bilgileri, hackerlar tarafından çalındı. 3 bin 600 müşterinin bilgilerinin ellerinde olduğunu açıklayan hackerlar, firmadan şantaj yoluyla para talep etti. Hackerlar, firmanın para ödemesi yapmaması durumunda bilgileri satacakları tehdidinde bulundu. Çalınan bilgiler arasında müşterilerin isim ve adresleri ile Danimarka resmi nüfus kayıt numaralarının (vatandaşlık numaraları) bulunduğu öğrenildi.

Firma açıklama yaptı

"3" firması tarafından yapılan basın açıklamasındaysa bilgisayar korsanları ile pazarlık yapılmayacağı, olayın güvenlik güçlerine intikal ettirildiği belirtildi. Firma, bilgisayar korsanlarının bu bilgilere nasıl ulaştığının soruşturmanın sonunda belirleneceğini kaydetti. Açıklamada, "3" müşterilerine banka hesaplarını kontrol etmeleri çağrısı da yapıldı.

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