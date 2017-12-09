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Danıştay’dan, Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar Hakkında 19 Mayıs Kararı

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Danıştay’dan, Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar Hakkında 19 Mayıs Kararı
İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs kutlamalarıyla alakalı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında açılan soruşturma ile ilgili Danıştay...

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs kutlamalarıyla alakalı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında açılan soruşturma ile ilgili Danıştay Birinci Daire tarafından "istinat edilen eylemin hakkında soruşturma yapılmasın gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından itirazın kabulüyle soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'nın 9.6.2017 tarih ve Mül.Tef. Ku. Bşk. 2017/123 sayılı kararının kaldırılmasına" karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında soruşturma açılmış, Başkan Hazinedar da bu soruşturma kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Danıştay Birinci Dairesi kararını açıkladı. Danıştay Birinci Dairesi tarafından, "Ülkenin içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği gerekçesiyle söz konusu etkinlikler için izin verilmediği, belediyenin de gazete, billbord ve duvar ilanları vererek kutlama ve etkinliklere izin verilmediği hususunda kamuoyunu bilgilendirdiği, bu ilanlarda toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozucu nitelikte sözlere yer verilmediği, ilan harcamalarının temsil, ağırlama ve tören giderleri kapsamında yapıldığı, kaldı ki aynı tarihte iİstanbul'un diğer ilçe belediyelerinin organizasyonlarıyla bu tür etkinlik ve kutlamaların yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenlerle ilgiliye istinat edilen eylemin hakkında soruşturma yapılmasın gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından itirazın kabulüyle soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'nın 9.6.2017 tarih ve Mül.Tef. Ku. Bşk. 2017/123 sayılı kararının kaldırılmasına, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığı'na kararın bir örneğinin de itiraz edene gönderilmesine "oy birliği ile karar verildi.

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