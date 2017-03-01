Dap Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca, 2013-2016 yılı faaliyetleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca, 2013-2016 yılı faaliyetleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

DAP idaresi başkanlığı hizmet binasındaki kahvaltılı basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkilileri, 2013-2016 yılı faaliyetleri bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya DAP Başkanı Adnan Demir, Başkan Yardımcıları Mahmut Özdoğan ve Volkan Güler, Koordinatörler Ferhat Gök, Gül Yıldız ve Faruk Karyağdı katıldı. Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Malatya ve Sivas illerinde yapılan projeler hakkında bilgiler veren Başkan Adnan Demir, 2013 yılından bu yana bölge illerine 364 milyon TL sermaye transferi yapıldığını belirtti.

Erzurum'da yapılan faaliyetleri sıralayan Demir şunları söyledi: "16 ilçemizdeki 35 köye tarımsal sulama alanında 13 milyon 600 bin TL sağladık. Bununla birlikte 64 bin dekar arazimiz sulamaya kavuştu. Oltu ve Hınıs ilçelerinde 180 büyükbaş, 540 küçükbaş kapasiteli hayvan pazarı projesi için Büyükşehir Belediyemize 3 milyon 900 bin TL finansman sağladık. Tekman Başdere'yi hayvan içme suyu tesisine kavuşturduk. Bununla ilgili olarak 950 köyümüze 3 bin adet sıvat temin ettik. Eğitim serası kurarak seracılık konusunda çiftçilerimizi bilgilendirerek eğitimler verdik. 6 ilçemize 656 bin TL değerinde tarımsal ekipman sağladık. Meyveciliğin geliştirilmesine 364 bin TL ayırarak çiftçimize destek olduk. Yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi için destekler verdik. Hayvanları hastalıktan korumak için mobil koyun banyoluğu ekipmanın sağlanması kapsamında üniversitemiz ile çalışmalar yürüterek bir adet prototip ürettik. Bunların dışında kültür ve eğitim projelerine de destek olarak çeşitli faaliyetler yürüttük."

"Bölge illerimizde hayvancılık, tarım, gıda, kültür ve eğitim projeleriyle kalkınmayı sürdürmeye devam ediyoruz" diyen Başkan Adnan Demir, "DAP olarak biz uygulayıcı bir kurum değil, izleyici ve denetleyici bir rol üstleniyoruz. Bizler sadece Valilik, Belediyeler, Üniversiteler ve kalkınma ajansları işbirliğiyle yapılacak olan projeler bağlamında finansman desteğini sağlıyoruz. Kamuoyunda herkese kredi, hibe veren bir kurum gibi bir algı var ama böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

2013-2016 yılları arasında toplam sermaye transferinin 28 milyar 412 milyon lira olduğunu ifade eden DAP Başkanı Adnan Demir, DAP'a bağlı 15 il arasında en çok desteğin Malatya'ya sağlandığını ikinci desteğin Bingöl'de olduğunu belirtti.