  • BIST 87.573
  • Altın 145,454
  • Dolar 3,6116
  • Euro 3,8241
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Dap Ve Tüik Personelinden Kızılay’a Kan Bağışı

» »
Dap Ve Tüik Personelinden Kızılay’a Kan Bağışı
DAP İdaresi ve TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü personeli, sosyal sorumluluk kapsamında Kızılay'a toplu kan bağışında bulundu.

DAP İdaresi ve TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü personeli, sosyal sorumluluk kapsamında Kızılay'a toplu kan bağışında bulundu.

DAP İdaresi Konferans Salonu fuaye alanında gerçekleştirilen gönüllü kan bağışı kampanyasına DAP İdaresi ve TÜİK personelleri yoğun ilgi gösterdi. Bağış programı Türk Kızılay'ının yaptığı hizmetler ve bağışlar hakkında genel bilgilerin verilmesi ile başladı. Kızılay Erzurum Kan Bağışı Merkezi yetkilileri, kök hücre bağışı konusunda bilgilendirmede bulundu. Toplantıda, TÜRKÖK projesi sayesinde gönüllü bağışçılara ulaştıklarını söyleyen Kök Hücre Donörü Kazanım Uzmanı Mustafa Ünver, bağışlanan kök hücrenin bir can kurtarabileceğine vurgu yaptığı konuşmasında, kök hücrenin akraba dışında bir donörden alınması gerektiğine dikkati çekti.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Ünver, TÜRKÖK projesi kapsamında istekli olan herkesin Türk Kızılay'ının bulunduğu yerlerde hem kan bağışı yapılabileceğini hem de kök hücre için numune aldırabileceğini kaydetti.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, personelle birlikte, Kızılay Kan Merkezi tarafından kurulan stantta kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Kan bağışında bulunanlara, bağış sonrası Kızılay Maden Suyu ve tatlı gıdalar ikram edildi. Gün boyu süren kampanyada 33 ünite kan ve 31 adet kök hücre bağışı yapıldı.

Kan bağışı sonrası açıklama yapan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, her an Kızılay'a ihtiyacın olacağına dikkat çektiği konuşmasında, acil durumlar dışında da düzenli kan vermenin insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu, bunu hekimlerin sürekli dile getirdiğini hatırlattı.

Başkan Demir, "Kan vermek, alışkanlık haline gelmelidir. Doğrusu hem insan hayatına verdiğimiz değer bakımından hem de hayatın zor zamanlarında hasta kardeşimizin yanında olduğumuzu göstermek bakımından kan bağışı son derece önemli bir paylaşımdır. Bunu da ancak şu anda yaptığımız gibi kan bağışlayarak gerçekleştirebiliriz. Kampanyayı düzenleyen Kızılay'a, kan ve kök hücre bağışı yaparak bu amaca doğrudan katkı sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dap Ve Tüik Personelinden Kızılay’a Kan Bağışı

Dap Ve Tüik Personelinden Kızılay’a Kan Bağışı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Ahmet Hamdi Nayir: Vergiler Vatandaşa Hizmet Olarak Dönüyor28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Rektör Özer’e Büyük Onur28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • 2. Osb’de Kuralar Çekildi28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Diyanet Vakfından Kampanya Teşekkürü28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Milas’ta Özel Eğitmenlere Plaket28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Sokak Köpeği İle Kedinin Dostluğu28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Binbir: “28 Şubat 20 Yılda Karanlığa Gömüldü”28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Milas’ta Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Tiyatro Oyunu İçin Esas 67 Avm’de Stant Açtılar28 Şubat 2017 Salı 10:33
  • Van Müftülüğünden “Sabır” Konulu Seminer28 Şubat 2017 Salı 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti