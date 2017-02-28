Dap Ve Tüik Personelinden Kızılay’a Kan Bağışı

DAP İdaresi ve TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü personeli, sosyal sorumluluk kapsamında Kızılay'a toplu kan bağışında bulundu.

DAP İdaresi ve TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü personeli, sosyal sorumluluk kapsamında Kızılay'a toplu kan bağışında bulundu.

DAP İdaresi Konferans Salonu fuaye alanında gerçekleştirilen gönüllü kan bağışı kampanyasına DAP İdaresi ve TÜİK personelleri yoğun ilgi gösterdi. Bağış programı Türk Kızılay'ının yaptığı hizmetler ve bağışlar hakkında genel bilgilerin verilmesi ile başladı. Kızılay Erzurum Kan Bağışı Merkezi yetkilileri, kök hücre bağışı konusunda bilgilendirmede bulundu. Toplantıda, TÜRKÖK projesi sayesinde gönüllü bağışçılara ulaştıklarını söyleyen Kök Hücre Donörü Kazanım Uzmanı Mustafa Ünver, bağışlanan kök hücrenin bir can kurtarabileceğine vurgu yaptığı konuşmasında, kök hücrenin akraba dışında bir donörden alınması gerektiğine dikkati çekti.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Ünver, TÜRKÖK projesi kapsamında istekli olan herkesin Türk Kızılay'ının bulunduğu yerlerde hem kan bağışı yapılabileceğini hem de kök hücre için numune aldırabileceğini kaydetti.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, personelle birlikte, Kızılay Kan Merkezi tarafından kurulan stantta kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Kan bağışında bulunanlara, bağış sonrası Kızılay Maden Suyu ve tatlı gıdalar ikram edildi. Gün boyu süren kampanyada 33 ünite kan ve 31 adet kök hücre bağışı yapıldı.

Kan bağışı sonrası açıklama yapan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, her an Kızılay'a ihtiyacın olacağına dikkat çektiği konuşmasında, acil durumlar dışında da düzenli kan vermenin insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu, bunu hekimlerin sürekli dile getirdiğini hatırlattı.

Başkan Demir, "Kan vermek, alışkanlık haline gelmelidir. Doğrusu hem insan hayatına verdiğimiz değer bakımından hem de hayatın zor zamanlarında hasta kardeşimizin yanında olduğumuzu göstermek bakımından kan bağışı son derece önemli bir paylaşımdır. Bunu da ancak şu anda yaptığımız gibi kan bağışlayarak gerçekleştirebiliriz. Kampanyayı düzenleyen Kızılay'a, kan ve kök hücre bağışı yaparak bu amaca doğrudan katkı sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.