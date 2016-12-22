Darbe Girişimi Komisyonu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ’ı Dinledi

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'I dinledi.
TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın sunumunu dinliyor.
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'I dinledi.
TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın sunumunu dinliyor.
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