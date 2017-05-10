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Darbe Girişiminde Selimiye Kışlasındaki Olaylara İlişkin İddianame Tamamlandı

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Darbe Girişiminde Selimiye Kışlasındaki Olaylara İlişkin İddianame Tamamlandı
Darbe girişiminde Selimiye Kışlası'nın kontrol altına alınmasına ilişkin 128 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

Darbe girişiminde Selimiye Kışlası'nın kontrol altına alınmasına ilişkin 128 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamedeki şikayetçiler arasında, darbe girişimi sonrası TSK Genelkurmay Başkanvekili olarak atanan Ümit Dündar ve olay gecesi tankların önüne yatmasıyla akıllara kazınan Sabri Ünal yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz Darbe Girişiminde 1'nci Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası'ndaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Aralarında darbe girişimi sonrası TSK Genelkurmay Başkanvekili olarak atanan Ümit Dündar ve olay gecesi tankların önüne yatmasıyla akıllara kazınan Sabri Ünal'ın da bulunduğu 28 kişi "müşteki" olarak yer aldı.

Haklarından iddianame düzenlenen 128 şüphelinin tamamının "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek", "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

İddianamede 24 şüphelinin "Kamu Malına Zarar Vermek", "Mala Zarar Vermek", "Bir Suçun İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Silahla Kasten Yaralamak" suçlarından, 4 şüphelinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", 120 şüphelinin ise "Silahlı Terör Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

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