  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Darbeci Albay Korkmaz’ın Odasından Kurtulmuş, Kalın Ve Varank’ın İsimleri Çıktı

» »
Darbeci Albay Korkmaz’ın Odasından Kurtulmuş, Kalın Ve Varank’ın İsimleri Çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın Özel Kuvvetler Komutanlığındaki...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın Özel Kuvvetler Komutanlığındaki odasında yapılan aramada Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ismi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ismi ve adreslerinin yazılı bulunduğu not ele geçirildi. Savcılık, 3 ismin darbe girişimi esnasında kaçırılması planlanan kişiler arasında olduğunu değerlendiriyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Özel Kuvvetler komutanlığında arama yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Genelkurmay Karargahına giren Özel Kuvvetler Komutanlığı ekipleri arısında olduğu tespit edilen ve tutuklu bulunan Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın Özel Kuvvetler 2. Tugay Komutanlığı 4. Bölüm Tabur Komutanlığındaki odasında ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramalarda darbeci Korkmaz'ın odasında üzerinde "5" yazıldığı ifade edilen bir zarf bulundu. Zarfın içinde "Tatbikat hazırlığı (radar)" başlığı adı altında 21 maddeden oluşan A4 kağıdı çıktı. 21 maddelik notlarda Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un adının, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın adlarının ve adreslerinin yazılı olduğu tespit edildi. Savcılık, ele geçirilen not kağıdında isimleri ve adresleri bulunan 3 ismin, hain darbe girişimi esnasında kaçırılması planlanan kişiler arasında olduğunu değerlendiriyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 65 Musluk Çalan Şahıs Tutuklandı11 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
  • Tunceli’de Çatışma: 2 Asker Yaralı11 Şubat 2017 Cumartesi 16:48
  • Şanlıurfa’da Pkk/kck Üyesi 1 Kişi Gözaltına Alındı11 Şubat 2017 Cumartesi 16:48
  • Hakkında 33 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Çete Üyesi Yakalandı11 Şubat 2017 Cumartesi 16:48
  • Şanlıurfa’da 101 Bin 390 Paket Sigara Ele Geçirildi11 Şubat 2017 Cumartesi 16:38
  • Ortaköy’de Bir Gece Kulübüne Düzenlenen Silahlı Saldırının Zanlısı Abdulkadir Masharipov Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı.11 Şubat 2017 Cumartesi 16:28
  • Malatya’da İzinsiz Gösteri Gerginliği11 Şubat 2017 Cumartesi 16:13
  • Köy Kahvehanesine Silahlar Konuştu11 Şubat 2017 Cumartesi 16:13
  • Yüksekova Hdp İlçe Eş Başkanı Tutuklandı11 Şubat 2017 Cumartesi 16:03
  • Ünlü İş Adamı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti11 Şubat 2017 Cumartesi 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti