Darbeci Albay Korkmaz’ın Odasından Kurtulmuş, Kalın Ve Varank’ın İsimleri Çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın Özel Kuvvetler Komutanlığındaki...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın Özel Kuvvetler Komutanlığındaki odasında yapılan aramada Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ismi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ismi ve adreslerinin yazılı bulunduğu not ele geçirildi. Savcılık, 3 ismin darbe girişimi esnasında kaçırılması planlanan kişiler arasında olduğunu değerlendiriyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Özel Kuvvetler komutanlığında arama yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Genelkurmay Karargahına giren Özel Kuvvetler Komutanlığı ekipleri arısında olduğu tespit edilen ve tutuklu bulunan Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın Özel Kuvvetler 2. Tugay Komutanlığı 4. Bölüm Tabur Komutanlığındaki odasında ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramalarda darbeci Korkmaz'ın odasında üzerinde "5" yazıldığı ifade edilen bir zarf bulundu. Zarfın içinde "Tatbikat hazırlığı (radar)" başlığı adı altında 21 maddeden oluşan A4 kağıdı çıktı. 21 maddelik notlarda Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un adının, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın adlarının ve adreslerinin yazılı olduğu tespit edildi. Savcılık, ele geçirilen not kağıdında isimleri ve adresleri bulunan 3 ismin, hain darbe girişimi esnasında kaçırılması planlanan kişiler arasında olduğunu değerlendiriyor.