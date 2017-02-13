  • BIST 88.578
  • Altın 144,493
  • Dolar 3,6731
  • Euro 3,8936
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

"Darbeci Askerlere Direnmeyin" Diyen Polisler Hakkındaki İddianame Tamamlandı

» »
"Darbeci Askerlere Direnmeyin" Diyen Polisler Hakkındaki İddianame Tamamlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli 3 polisin darbe girişimine karşı direnmek isteyen polis memurlarını engellemeye yönelik faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde emniyet amiri görevinde bulunan şüpheli Halil Özkan K., Komiser Fazlı A. ve polis memuru Mehmet B.'nin darbe girişimine direnmek isteyen ve bu yönde hazırlık yapan polisleri toplantı salonuna topladığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerin toplantı salonundaki polislere, "Arkadaşlar şu anda Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde 17 şehidimiz var. Asker gelirse herhangi bir direniş göstermeyelim. Silahlarımızı ve kimliklerimizi kendilerine teslim edelim. Etmezsek diğer arkadaşlar gibi bizde öleceğiz. Müdürlerin de bu şekilde talimatı var" dediği ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin gece boyunca FETÖ mensubu darbecilere karşı gerçekleşebilecek direnme faaliyetlerini engellemeye çalıştıkları vurgulandı.

3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İddianamede, şüphelilerin "terör örgütüne üye olma", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamalarıyla 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Didim’de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı13 Şubat 2017 Pazartesi 19:38
  • Gaziantep’te 150 Sanıklı Fetö Davası Yarına Bırakıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 19:38
  • Patlayan Tüpten Çıkan Yangında 2 Kişi Dumandan Etkilendi13 Şubat 2017 Pazartesi 19:33
  • Bolu’da Terör Operasyonunda 7 Gözaltı13 Şubat 2017 Pazartesi 19:28
  • Turgutlu’da Fetö’den 3 Kişi Tutuklandı13 Şubat 2017 Pazartesi 19:23
  • "Darbeci Askerlere Direnmeyin" Diyen Polisler Hakkındaki İddianame Tamamlandı13 Şubat 2017 Pazartesi 19:18
  • Fetö’den 1 Öğretmen Tutuklandı13 Şubat 2017 Pazartesi 19:18
  • Giresun’da Emniyet Müdürü Fetö’den Tutuklandı13 Şubat 2017 Pazartesi 19:13
  • Sakarya’da Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 7 Gözaltı13 Şubat 2017 Pazartesi 19:08
  • Sivas’ta Avukatların Yargılandığı Fetö Davasında Bir Tahliye13 Şubat 2017 Pazartesi 19:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti