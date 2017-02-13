"Darbeci Askerlere Direnmeyin" Diyen Polisler Hakkındaki İddianame Tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli 3 polisin darbe girişimine karşı direnmek isteyen polis memurlarını engellemeye yönelik faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde emniyet amiri görevinde bulunan şüpheli Halil Özkan K., Komiser Fazlı A. ve polis memuru Mehmet B.'nin darbe girişimine direnmek isteyen ve bu yönde hazırlık yapan polisleri toplantı salonuna topladığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerin toplantı salonundaki polislere, "Arkadaşlar şu anda Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde 17 şehidimiz var. Asker gelirse herhangi bir direniş göstermeyelim. Silahlarımızı ve kimliklerimizi kendilerine teslim edelim. Etmezsek diğer arkadaşlar gibi bizde öleceğiz. Müdürlerin de bu şekilde talimatı var" dediği ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin gece boyunca FETÖ mensubu darbecilere karşı gerçekleşebilecek direnme faaliyetlerini engellemeye çalıştıkları vurgulandı.

3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İddianamede, şüphelilerin "terör örgütüne üye olma", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamalarıyla 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.