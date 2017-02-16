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Darbeci Askerlerin Yargılanacağı Duruşma Salonunda Hazırlıklar Tamamlandı

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Darbeci Askerlerin Yargılanacağı Duruşma Salonunda Hazırlıklar Tamamlandı
Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 38'i tutuklu 81 sanığın yargılanacağı Kırklareli...

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 38'i tutuklu 81 sanığın yargılanacağı Kırklareli Halk Eğitim Merkezinde oluşturulan duruşma salonunun hazırlık çalışmaları tamamlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz ile Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yaltepe, askeri personelin yargılanacağı salonda incelemelerde bulundu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, yaptığı açıklamada, 81 şüphelinin yargılanacağı salonun hazır hale getirildiğini belirtti.

Darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 81 sanık hakkındaki hazırlanan iddianamenin 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından yargılamaların 20 Şubat Pazartesi günü başlayacağını belirten Yavuz, duruşmanın 24 Şubat Cuma günü sona ereceğini aktardı.

Hazırlıkların tamamlandığını belirten Başsavcı Yavuz, "Sanıklar TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgütü kurma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Yargılarımız için halk eğitim merkezi salonunu bakanlık ve kendi imkanlarımızla dizayn ettik. Tüm hazırlıklarımız tamamladı. Tutuklu sanıkların tümü, mahkeme huzurunda ifade verecekler" diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin sürdürülen soruşturmaların titizlikle yapıldığını söyleyen Yavuz, yargılamalar hukuka uygun şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

Duruşmalar öncesi salonda tüm güvenlik tedbirlerinin de alındığını aktaran Yavuz, "Hukuka uygun, adil, hızlı, şeffaf bir şekilde yürütülen soruşturmamız aynı şekilde mahkemede de devam edecektir. Hakkın, hukukun, adaletin, temenni edeceğine inanıyorum. Yargılamalar hukuka uygun şekilde gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz son olarak FETÖ/PDY'ye ilişkin şu ana kadar 900 kişi hakkında işlem yapıldığını, 270 tutuklunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Darbeci Askerlerin Yargılanacağı Duruşma Salonunda Hazırlıklar Tamamlandı

Darbeci Askerlerin Yargılanacağı Duruşma Salonunda Hazırlıklar Tamamlandı

Darbeci Askerlerin Yargılanacağı Duruşma Salonunda Hazırlıklar Tamamlandı

Darbeci Askerlerin Yargılanacağı Duruşma Salonunda Hazırlıklar Tamamlandı

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