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Darbeci Gülerden Binlerce Mermi Sorusuna Cevap Vermedi

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Darbeci Gülerden Binlerce Mermi Sorusuna Cevap Vermedi
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren darbecilerden eski Asutsubay Kıdemli Çavuş Abdülhamit Gülerden, Marmaris'te şehit edilen polis memuru Nedip...

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren darbecilerden eski Asutsubay Kıdemli Çavuş Abdülhamit Gülerden, Marmaris'te şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in, doktor raporuna göre saat 00.43'te kesici aletle öldürüldüğünü, o saatte Çiğli'de olduklarını ve cinayetin kendilerine yıkılmak istediğini öne sürdü. Savcı'nın, "Rapor 03.43 olarak düzeltildi" demesi üzerine araya giren İsmail Yiğit, "Çatışma en erken 03.45'te başladı. İddianame çelişkilerle dolu. Polisi biz öldürmedik" dedi.

Darbeci Gülerden, neden binlerce silahla Marmaris'e gittiklerini alkol yasağı ve zina aleti fıkrasıyla anlatmaya çalıştı. Gülerden, "Beni mesai saati bitiminde Binbaşı Taner Berber aradı, depoda toplandık. Şükrü Seymen, bir terör örgütü elebaşını almaya gideceğimizi söyledi. Ben silahları hazırlıyordum, bilgi verilmedi, plandan bahsedilmedi, "İşin sonunda ölüm de olabilir. İstemeyen gelmeyebilir" denildi. Komutanların ilk gösterdiği haritada ormanlık alan vardı. Marmaris'e gideceğimizi bilmiyordum. Marmaris'e gittiğimizde, Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğu sorulunca ve karşımıza çıkanların koruma olduğunu öğrenince Cumhurbaşkanını almaya gittiğimizi anladım" dedi.

Polis memuru Nedip Cengiz Eker'i kendilerinin şehit etmediğini öne süren Gülerden, "İddianamedeki doktor raporuna göre, kesici aletle saat 00.43'te öldürülmüş. Biz o saatte Çiğli'deydik. Kirli bir cinayeti üzerimize yıkmaya çalışıyorlar. Ortada bir tezgâh var. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyenler var" diye konuştu.

Savcının, Eker'in ölüm saatini 03.43 olarak düzeltmesi üzerine Gülerden, "Ben silah uzmanıyım. Hiç bir mermi, 5 santimetre uzunluğunda kesici alet izi bırakmaz" dedi. Bu sırada araya giren İsmail Yiğit, "Bizim Marmaris'e geliş saatimiz 03.20. Rapora göre 03.43 olsa bile bu saatte çatışma başlamamıştı. Gerçekler ortaya çıkarılsın" diye konuştu.

Gülerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının sorularına cevap vermek istemediğini söylerken, neden 25 bin mermi ile yola çıktıklarını, alkol yasağıyla ilgili olan Bektaşi fıkrasıyla anlatmaya çalıştı.

Gülerden, depoda toplanmaları için Whatsap grubu olan Yavru Baykuşlar Grubu'na mesaj geldiğini, grupta yer alan herkesin depoya gelmediğini söyledi.

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