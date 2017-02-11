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Darbeci Pilot Binbaşı Edirne’de Annesinin Evinde Yakalandı

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Darbeci Pilot Binbaşı Edirne’de Annesinin Evinde Yakalandı
15 Temmuz darbe girişimi gecesi "Kobra" tipi helikopteri kullanarak Genelkurmay Başkanlığı önündeki polislerle çatıştığı iddia edilen Pilot Binbaşı...

15 Temmuz darbe girişimi gecesi "Kobra" tipi helikopteri kullanarak Genelkurmay Başkanlığı önündeki polislerle çatıştığı iddia edilen Pilot Binbaşı Ali Ercan, Edirne'de annesinin evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik Ankara ve İstanbul Emniyeti ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında Pilot Binbaşı Ali Ercan'ın annesinin Edirne Fatih Mahallesi'ndeki evini takibe aldı. 4 aydır gizlilikle ve titizlikle evi takip eden ekipler Ercan'ın evde gizlendiğini belirledi.

15 Temmuz darbe gecesi kobra helikopteri kullanarak Genelkurmay Başkanlığı binası önündeki polislerle çatıştığı iddia edilen ve darbe girişiminin ardından firar durumda olduğu öğrenilen Pilot Binbaşı Ali Ercan dün gece Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla annesinin evinde yakalandı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ercan'ın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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