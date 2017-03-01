  • BIST 89.158
  • Altın 145,919
  • Dolar 3,6532
  • Euro 3,8437
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 18 °C

"Darbeye Karşı Darbe Paneli" İlgi Gördü

» »
"Darbeye Karşı Darbe Paneli" İlgi Gördü
Bursa'nın Gemlik Belediyesi'nin Milli Türk Talebe Birliği ile birlikte tertiplediği "Darbeye Karşı Darbe" konulu panel ilgi gördü.

Bursa'nın Gemlik Belediyesi'nin Milli Türk Talebe Birliği ile birlikte tertiplediği "Darbeye Karşı Darbe" konulu panel ilgi gördü.

U.Ü. Gemlik Yerleşkesi Asım Kocabıyık Kültür Merkezi'ndeki panelde gazeteci ve televizyon yapımcıları Bekir Develi ile Erem Şentürk konuştu. Üniversiteli gençlerinde ilgi gösterdiği paneli Belediye Başkanı Refik Yılmaz da takip etti. 15 Temmuz FETÖ Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsünün ele alındığı panelde, Türkiye'nin darbeler ile imtihanı masaya yatırıldı. Batının ikiyüzlülüğü ve algı operasyonları da tartışıldı. Televizyon, gazete ve dergi haberciliğindeki algı operasyonlarını anlatan Bekir Develi, "Böyle bir haber olur mu? "Kuzey Suriye'de Suriyeli mülteciler için güvenlik koridoru oluşturuldu'. Bunun aynısını yıllardır Türkiye için de yapıyorlar. "Güneydoğu Türkiye'de çatışmalar devam ediyor" diye yazıp söylediler. Kuzey Irak buna en büyük örnektir. Bunu dedikleri anda niyetleri bellidir. Dedirttiğimiz anda da bölünmek üzereyiz veya bölünmüşüz demektir" diye konuştu.

Erem Şentürk ise, "Bize entelektüel, aydın lazım değil. Bizlere edipler, arifler, münevverler lazım. 15 Temmuz girişiminin ilk olduğunu bir olduğunu size kim söyledi? 28 Şubat 1997, 12 Eylül 1980 neydi? Menderes'i, Abdülaziz'i astılar. Daha gerilere gidelim. Anadolu Selçuklu'ya, Alparslan'a, Melikşah'a denediler. En çok da Efendimize denediler. Hicret'e mecbur etmediler mi? Yoluna dikenler döşemediler mi? Haçlının savaşı sürüyor. Haçlının Türkiye gibi bir ülkeyle, kökleriyle, Türkiye'nin hilali ile savaşı sürüyor" diye konuştu.

"Darbeye Karşı Darbe Paneli" İlgi Gördü

"Darbeye Karşı Darbe Paneli" İlgi Gördü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Darbeye Karşı Darbe Paneli" İlgi Gördü01 Mart 2017 Çarşamba 15:28
  • Başkan Tok’tan “Evet” Turu01 Mart 2017 Çarşamba 15:28
  • Bünyan Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Başladı01 Mart 2017 Çarşamba 15:23
  • Haklarında Yakalama Kararı Bulunan 77 Kişi Yakalandı01 Mart 2017 Çarşamba 15:23
  • Siyasi Parti Başkanları Ve Esnaf Odası Başkanları "Birlik" Sofrasında Buluştu01 Mart 2017 Çarşamba 15:23
  • 28 Şubat Darbesinin Yıldönümü01 Mart 2017 Çarşamba 15:18
  • Numune Hastanesinde Akşam Poliklinik Hizmeti Verilecek01 Mart 2017 Çarşamba 15:18
  • Adıyaman’da Yeşilay Kutlamaları01 Mart 2017 Çarşamba 15:18
  • Şehit Ömer Halisdemir Parkı Açılıyor01 Mart 2017 Çarşamba 15:13
  • Pekbüyük: “En Çok Domuz Avı Yaptık”01 Mart 2017 Çarşamba 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti