"Darbeye Karşı Darbe Paneli" İlgi Gördü

Bursa'nın Gemlik Belediyesi'nin Milli Türk Talebe Birliği ile birlikte tertiplediği "Darbeye Karşı Darbe" konulu panel ilgi gördü.

Bursa'nın Gemlik Belediyesi'nin Milli Türk Talebe Birliği ile birlikte tertiplediği "Darbeye Karşı Darbe" konulu panel ilgi gördü.

U.Ü. Gemlik Yerleşkesi Asım Kocabıyık Kültür Merkezi'ndeki panelde gazeteci ve televizyon yapımcıları Bekir Develi ile Erem Şentürk konuştu. Üniversiteli gençlerinde ilgi gösterdiği paneli Belediye Başkanı Refik Yılmaz da takip etti. 15 Temmuz FETÖ Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsünün ele alındığı panelde, Türkiye'nin darbeler ile imtihanı masaya yatırıldı. Batının ikiyüzlülüğü ve algı operasyonları da tartışıldı. Televizyon, gazete ve dergi haberciliğindeki algı operasyonlarını anlatan Bekir Develi, "Böyle bir haber olur mu? "Kuzey Suriye'de Suriyeli mülteciler için güvenlik koridoru oluşturuldu'. Bunun aynısını yıllardır Türkiye için de yapıyorlar. "Güneydoğu Türkiye'de çatışmalar devam ediyor" diye yazıp söylediler. Kuzey Irak buna en büyük örnektir. Bunu dedikleri anda niyetleri bellidir. Dedirttiğimiz anda da bölünmek üzereyiz veya bölünmüşüz demektir" diye konuştu.

Erem Şentürk ise, "Bize entelektüel, aydın lazım değil. Bizlere edipler, arifler, münevverler lazım. 15 Temmuz girişiminin ilk olduğunu bir olduğunu size kim söyledi? 28 Şubat 1997, 12 Eylül 1980 neydi? Menderes'i, Abdülaziz'i astılar. Daha gerilere gidelim. Anadolu Selçuklu'ya, Alparslan'a, Melikşah'a denediler. En çok da Efendimize denediler. Hicret'e mecbur etmediler mi? Yoluna dikenler döşemediler mi? Haçlının savaşı sürüyor. Haçlının Türkiye gibi bir ülkeyle, kökleriyle, Türkiye'nin hilali ile savaşı sürüyor" diye konuştu.