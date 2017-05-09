Darboğaz Deresi Projesinde İlk Aşama Tamamlanıyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın sözünü verdiği Darboğaz Deresi Rekreasyon Projesinde ilk aşama bu ay sonu tamamlanacak.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın sözünü verdiği Darboğaz Deresi Rekreasyon Projesinde ilk aşama bu ay sonu tamamlanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ)'nin ıslah ettiği alanda Serdivan Belediyesi yapacağı düzenleme çalışmaları için ihaleye çıkıyor. Eski Üniversite Yolu Soğuksu Sokak'tan başlayan ve 32 Evler girişinde son bulan 27 bin 500 metrekarelik alan Serdivanlıların yeni buluşma noktası olacak. Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada 1,6 kilometre uzunluğundaki projenin Kemalpaşa, Bahçelievler ve 32 Evler Mahallelerini kapsayacağı belirtildi. Tamamlandığında tüm ilçeye hizmet verecek olan projenin ihale tarihi belli oldu. Darboğaz Deresi çevre düzenlemesinin ihalesi 31 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'da Serdivan Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.