  • BIST 94.919
  • Altın 141,361
  • Dolar 3,5971
  • Euro 3,9142
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 17 °C

Darboğaz Deresi Projesinde İlk Aşama Tamamlanıyor

» »
Darboğaz Deresi Projesinde İlk Aşama Tamamlanıyor
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın sözünü verdiği Darboğaz Deresi Rekreasyon Projesinde ilk aşama bu ay sonu tamamlanacak.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın sözünü verdiği Darboğaz Deresi Rekreasyon Projesinde ilk aşama bu ay sonu tamamlanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ)'nin ıslah ettiği alanda Serdivan Belediyesi yapacağı düzenleme çalışmaları için ihaleye çıkıyor. Eski Üniversite Yolu Soğuksu Sokak'tan başlayan ve 32 Evler girişinde son bulan 27 bin 500 metrekarelik alan Serdivanlıların yeni buluşma noktası olacak. Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada 1,6 kilometre uzunluğundaki projenin Kemalpaşa, Bahçelievler ve 32 Evler Mahallelerini kapsayacağı belirtildi. Tamamlandığında tüm ilçeye hizmet verecek olan projenin ihale tarihi belli oldu. Darboğaz Deresi çevre düzenlemesinin ihalesi 31 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'da Serdivan Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devrekani’de Doğalgaz Çalışmaları Başladı09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Hakkari’de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışması09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Fetö Duruşmaları Devam Ediyor09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Sivas’a 41 Adet Yeni Mobese Yerleştirilecek09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Darboğaz Deresi Projesinde İlk Aşama Tamamlanıyor09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Vakıflar Bölge Müdürü Yücebıyık’tan, Belediye Başkanı Babaş’a Teşekkür09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Mazlum Ağa Hamamı Restore Edilecek09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Ulubey’e Yeni Tesis09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Bulanık’ta Tübitak 4006 Bilim Fuarı09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Diyarbakır’dan El-bab Ve Cerablus’a 3 Tır Yardım09 Mayıs 2017 Salı 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti